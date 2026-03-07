この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「梅子の年金トーク!」が「【年金いくら？】母親は床下で生活してて…塾講師68の年金インタビュー」を公開した。動画には元塾講師の68歳男性が登場し、月手取り51万円の悠々自適な老後を送る秘訣や、「あの世までお金持っていきます」と語るほどの徹底した貯金哲学を明かした。



対談は男性のこれまでのキャリアと資産形成の話題からスタート。20代での大事故を機に退職した男性は、その後塾講師として定年まで勤務。「絶対60歳で辞める！」と心に決めていたといい、20年ほど前から投資信託で別収入を確保していたという。現在は年金月約15万円に加え、投資信託の分配金が月約30万円、妻が起業した会社からの役員報酬が月6万円あり、手取りで月約51万円の収入があると明かした。



話題が貯金のコツに移ると、男性は「これだけ残すためにはどういう生活をしたら良いか」「逆算しないとお金は貯まらない」と力説。その根底には、家庭内暴力が原因で「母親は床下で生活していた」「リヤカーに荷物をまとめて」夜逃げ同然で家を出たという、生活保護も経験した壮絶な幼少期の記憶があるという。当時の苦労が身に染み付いているため、無駄なお金を使うことに「かえって罪悪感を感じます」と真剣な表情で語った。目標額は1億円で、「あの世までお金持っていきます」「棺桶に入れてくれ」と冗談交じりに笑いを誘った。



現在は、孫に勉強を教えるための予習や、週5日のランニングに励んでいるという男性。「1日長いです。だから充実してます」と語る姿からは、過酷な過去を乗り越え、自らの努力で勝ち取った豊かな老後を楽しむ力強さが伝わる対談となった。