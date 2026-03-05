佐々木恵梨、恋愛ゲームアプリ『天下統一恋の乱 Love Ballad【月の章】』主題歌担当決定！
大人気スマートフォン恋愛ゲームアプリ『天下統一恋の乱 Love Ballad』。
「華の章」に続き、忍との恋を楽しめる「月の章」でも、主題歌の制作が決定した。
主題歌「契りの月」は、前作主題歌の制作陣が再集結し、佐々木恵梨が今回も歌唱を担当する。
主題歌「契りの月」は各社DL＆Streamingサイトにて3月21日（土）0時より配信スタートとなる。
●配信開始
「契りの月」
佐々木恵梨
2026年3月21日配信開始
＜収録曲＞
01. 契りの月
作詞：中里亮介 作曲：中里亮介・山田恭央 編曲：千葉”naotyu-“直樹
●作品情報
「天下統一恋の乱 Love Ballad」
ジャンル：戦国武将と命懸けの恋
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
対応機種：iOS/Android
＜佐々木恵梨 プロフィール＞
シンガーソングライター。幼い頃からクラシックバイオリンを習い、京都大学総合人間学部入学後、軽音サークルに加入し、ボーカル＆ソングライティング活動をスタート。
卒業後はソニー・ミュージックパブリッシング専属作家として楽曲提供をしながら歌唱やコーラスも数多くこなし、2015年に自身も歌手としてCDデビュー。
透明感のある歌声を生かしたインディーフォーク、アコースティックスタイルを得意とし、2018年〜TVアニメ・映画『ゆるキャン△』全シリーズのエンディングテーマを手がける。ライフワークとして癒しのサウンドバスも積極的に行っている。
©MFIVE Inc.
関連リンク
佐々木恵梨 オフィシャルサイト
https://erisasaki.net/
「天下統一恋の乱 Love Ballad」 公式サイト
https://products.voltage.co.jp/tenka/
