アメリカ最古の国道のひとつ「ルート66」誕生100周年　写真集『100 Years of Route 66』

写真集『100 Years of Route 66 the classix』（徳間書店）が2026年2月28日に発売された。

【写真】アメリカ最古の国道「ルート66」とは？

「100 Years of Route 66 the classix」は2026年に100周年を迎えるアメリカ最古の国道のひとつ「ルート66」をテーマにしたフォトブック。掲載されている記事は2007年に発刊された「Route 66 & U.S.Highway」（ネコ・パブリッシング）をはじめ、Calvol.28、同vol50、同vol.66（いずれも徳間書店）にて掲載された記事を元に加筆修正・再編集したもの。写真は1990年代後半（年月不明）から2006年～2007年、2019年、2023年～2025年に撮影し、さらに本書の制作にあたり、2025年11月に新規撮影した写真が加えられている。

ルート66は1990年代から断片的に取材を始め、2006年、2019年、2025年にシカゴ～サンタモニカ間を走破。本書では取材を通じて取得した情報を2026年1月現在のものとして掲載。 巻末には実際にルート66を走る際に便利なルートガイドが23ページに亘って紹介される。

また掲載スポットには外部地図情報サービスと連携させたQRコードも配置。スマートフォンで読み込むだけで、掲載スポットの正確な位置情報を確認でき、実際にルート66を旅する際にも活用できる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）