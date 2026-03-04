Yukihide “YT” Takiyama、ニューアルバム発売決定 新曲７曲に加えライブ映像全18曲が付属
Yukihide “YT” Takiyama
B’zをはじめ、ビッグアーティストのコンポーザー、アレンジャー、ギタリスト、ベーシストとして活躍するYukihide “YT” Takiyamaが、４月８日にニューアルバム「Talkin’ to My Hand」をリリースする。今作には新曲7曲に加え、2025年1月東京・池袋 harevutaiで開催された一夜限りのワンマンライブ『YUKIHIDE “YT” TAKIYAMA EXCLUSIVE LIVE「NEXT GIANT LEAP」』を全曲完全収録。
単身渡米し、ボストン・バークリー音楽大学で編曲と管弦楽法を学んだ後、国内外でビッグアーティストのレコーディングやライブにおいてそのサウンドを支えてきたYukihide “YT” Takiyama。2010年からは氷室京介氏のレコーディングやライブに参加、2018年からはB’z作品のアレンジを手掛け、ライブツアーにもギタリスト、ベーシストとして参加。昨年開催されたB’zのドームツアーに続き、今年4月からスタートする全国アリーナツアー「B’z LIVE-GYM 2026 -FYOP＋-」への参加も決定しているYTが、自身名義の3枚目となるアルバム「Talkin’ to My Hand」をリリースする。
1st、2ndアルバム同様、YTが全作曲・編曲・プロデュースを手掛ける今作には、巧みなギターで高揚感を煽るインストゥルメンタルと疾走感溢れるボーカル曲で構成した、YT独自のサイケデリックな音像と多彩なアレンジを堪能できる新曲7曲を収録。
さらに今作には、2025年1月に開催したワンマンライブ「NEXT GIANT LEAP」の全18曲を収めた熱気うずまくライブ映像が付属。プレイヤー、コンポーザーとしてのスキルを語られることの多いYTのパーソナルな魅力も随所に垣間見える、まさに一夜限りのスペシャルな映像に仕上がっている。