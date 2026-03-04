

Yukihide “YT” Takiyama

B’zをはじめ、ビッグアーティストのコンポーザー、アレンジャー、ギタリスト、ベーシストとして活躍するYukihide “YT” Takiyamaが、４月８日にニューアルバム「Talkin’ to My Hand」をリリースする。今作には新曲7曲に加え、2025年1月東京・池袋 harevutaiで開催された一夜限りのワンマンライブ『YUKIHIDE “YT” TAKIYAMA EXCLUSIVE LIVE「NEXT GIANT LEAP」』を全曲完全収録。

単身渡米し、ボストン・バークリー音楽大学で編曲と管弦楽法を学んだ後、国内外でビッグアーティストのレコーディングやライブにおいてそのサウンドを支えてきたYukihide “YT” Takiyama。2010年からは氷室京介氏のレコーディングやライブに参加、2018年からはB’z作品のアレンジを手掛け、ライブツアーにもギタリスト、ベーシストとして参加。昨年開催されたB’zのドームツアーに続き、今年4月からスタートする全国アリーナツアー「B’z LIVE-GYM 2026 -FYOP＋-」への参加も決定しているYTが、自身名義の3枚目となるアルバム「Talkin’ to My Hand」をリリースする。

1st、2ndアルバム同様、YTが全作曲・編曲・プロデュースを手掛ける今作には、巧みなギターで高揚感を煽るインストゥルメンタルと疾走感溢れるボーカル曲で構成した、YT独自のサイケデリックな音像と多彩なアレンジを堪能できる新曲7曲を収録。

さらに今作には、2025年1月に開催したワンマンライブ「NEXT GIANT LEAP」の全18曲を収めた熱気うずまくライブ映像が付属。プレイヤー、コンポーザーとしてのスキルを語られることの多いYTのパーソナルな魅力も随所に垣間見える、まさに一夜限りのスペシャルな映像に仕上がっている。

作品情報

New Album「Talkin’ to My Hand」【CD＋Blu-ray】発売：2026年4月8日（水）品番：JBCZ-9170価格：6,050円(税込)／5,500円(税別)発売元：B ZONECD収録曲1. Flying Balloon2. Talkin' to My Hand3. Scream!!4. CYBERPUNK5. Rock the Boat6. Heroes on the Ground7. Frontier《 Blu-ray収録内容：84分 》LIVE 2025 NEXT GIANT LEAP1. Go On2. No One of a Kind3. Afterburner4. Bigger on the Inside5. Drop Down6. Playground7. Area 518. Strangers on Mars9. Ballad in Blue10. Celebration of the New Sun11. Revel12. Where My Head is13. Jaguar14. Echoes of the Last Runner15. Nasty Creature16. Ghost with Curly Red Hair17. Tales of a World18. Flying Balloon