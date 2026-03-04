【魚べい・元気寿司】「本鮪中とろ」が165円に！「熟成真ふぐ」などもお得な「本鮪中とろとお値打ちフェア」開催中。
Genki Global Dining Conceptsが運営する回転寿司チェーンの「魚べい」と「元気寿司」は、2026年3月3日から「本鮪中とろとお値打ちフェア」を開催中です。
いちごを使ったスイーツメニューも
脂のりと旨みが絶妙な「本鮪中とろ」（165円）など、高品質な食材が特別価格で楽しめます。
また、熟成させて旨みを凝縮した北海道産「熟成真ふぐ」と、2貫でうれしい「サーモンとびこ塩麹ぐんかん」は、どちらも110円でお得に味わえます。
脂が甘くて食べ応えもある「大切りえんがわ」、鮮度の良い大ぶりなあじをサクサクの衣で味わう「あじフライ」も登場します。
デザートでは、福岡県あまおう苺のソースをサンドした甘酸っぱい味わいの「いちごのショートケーキ」や、ミルフィーユ風に仕上がったサクッ・とろっ・ふわっの食感を楽しめる「苺のミルフィーユ風パフェ」も販売中です。
フェア商品ラインアップ
・本鮪中とろ
1貫165円です。
・【北海道産】熟成真ふぐ
1貫110円です。
・サーモンとびこ塩麹ぐんかん
2貫で110円。
・大切りえんがわ
1貫132円です。
・あじフライ
1貫132円。
・いちごのショートケーキ
330円で販売しています。
・苺のミルフィーユ風パフェ
価格は418円。魚べいのみでの販売です。
いずれの商品も、なくなり次第終了します。店舗の所在地域や立地条件によって価格が異なります。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部