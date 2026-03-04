【魚べい・元気寿司】「本鮪中とろ」が165円に！「熟成真ふぐ」などもお得な「本鮪中とろとお値打ちフェア」開催中。

Genki Global Dining Conceptsが運営する回転寿司チェーンの「魚べい」と「元気寿司」は、2026年3月3日から「本鮪中とろとお値打ちフェア」を開催中です。

いちごを使ったスイーツメニューも

脂のりと旨みが絶妙な「本鮪中とろ」（165円）など、高品質な食材が特別価格で楽しめます。

また、熟成させて旨みを凝縮した北海道産「熟成真ふぐ」と、2貫でうれしい「サーモンとびこ塩麹ぐんかん」は、どちらも110円でお得に味わえます。

脂が甘くて食べ応えもある「大切りえんがわ」、鮮度の良い大ぶりなあじをサクサクの衣で味わう「あじフライ」も登場します。

デザートでは、福岡県あまおう苺のソースをサンドした甘酸っぱい味わいの「いちごのショートケーキ」や、ミルフィーユ風に仕上がったサクッ・とろっ・ふわっの食感を楽しめる「苺のミルフィーユ風パフェ」も販売中です。

フェア商品ラインアップ

・本鮪中とろ

1貫165円です。

・【北海道産】熟成真ふぐ

1貫110円です。

・サーモンとびこ塩麹ぐんかん

2貫で110円。

・大切りえんがわ

1貫132円です。

・あじフライ

1貫132円。

・いちごのショートケーキ

330円で販売しています。

・苺のミルフィーユ風パフェ

価格は418円。魚べいのみでの販売です。

いずれの商品も、なくなり次第終了します。店舗の所在地域や立地条件によって価格が異なります。

※価格はすべて税込です。

