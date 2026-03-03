ラス・パルマスFW宮代大聖の”脚”に注目

スペイン2部ラス・パルマスが公式SNSを更新。

練習中の様子を公開したなか、今冬チームに加入したFW宮代大聖の”脚”に注目が集まっている。

25歳の宮代は川崎フロンターレから2024年にヴィッセル神戸へ完全移籍。移籍1年目からチームのリーグ連覇に貢献し、昨季は7月のE-1選手権で代表デビューを飾った。そして今年1月に神戸からラス・パルマスへ今年6月30日までの期限付き移籍が決まった。

初の欧州挑戦となっているなか、途中出場から攻守において存在感を発揮。2月15日のリーグ戦で初先発を飾ると、そこから3試合連続でスタメンに名を連ねている。

そんななか、チームの公式インスタグラムが練習中の様子を公開。宮代が左足でシュートを打つ際の姿がアップされると、踏ん張った右太ももの筋肉が浮き出て写っている。

筋骨隆々な様子にファンからは「筋肉パワーアップしてません？」「筋肉エゲツい」「脚がレバンドフスキみたいになってる」「またまた美しい大腿四頭筋ありがとうございます」「ムキムキすぎるかっこいい」「彼が何を食べているのか、どのようにトレーニングしているのかは分かりませんが、マンマミーア！この日本人選手の横の筋肉の大きさを見てください！」と、スペインや日本のファンが注目していた。（FOOTBALL ZONE編集部）