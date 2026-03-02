【しまじろう】「めちゃもふぐっとぬいぐるみ」「マスコット」がプライズで登場！
幼児向け通信教育講座「こどもちゃれんじ」のキャラクター「しまじろう」のプライズゲーム用景品「しまじろう めちゃもふぐっとぬいぐるみ」「しまじろう キャラクターマスコット」が、「モーリーファンタジー」「PALO」をはじめとするアミューズメント施設、オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」にて3月7日（土）より順次展開される。
＞＞＞しまじろうプライズ2種類をチェック！（写真7点）
お子さまに大人気のキャラクター「しまじろう」のプライズが登場。お子さまがギュッと抱っこしやすいサイズ感で、ぺたんとお座りもできる「しまじろう めちゃもふぐっとぬいぐるみ」や、「しまじろう」「みみりん」「とりっぴい」「にゃっきい」「はなちゃん」のかばんなどに付けやすいサイズ感の「しまじろう キャラクターマスコット」の2アイテム全６種が登場する。
「めちゃもふぐっとぬいぐるみ」は、お子さまがギュッと抱っこしやすいサイズ感で、ぺたんとお座りもできるしまじろうのぬいぐるみ。お部屋のまったり時間にもぴったりです。
「しまじろうキャラクターマスコット」は、しまじろうと、「しまじろうフレンズ」のみみりん、とりっぴい、にゃっきい、はなちゃんのマスコット。小さめのサイズ感で、好きな組み合わせでカバンに付けておでかけが楽しめる。
また、限定プライズ用景品の展開を記念し、モーリーファンタジー公式X・Instagramでは、「しまじろう めちゃもふぐっとぬいぐるみ」が抽選でXにて4名、Instagramにて1名に当たるSNSキャンペーンが開催される。詳細は公式アカウントでご確認を。
（C）Benesse Corporation／しまじろう
