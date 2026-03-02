椎名林檎、ブシュロンと新曲MVでコラボレーション

BOUCHERON（ブシュロン）は、音楽家としてグローバルに活躍するアーティスト・椎名林檎とのコラボレーションを発表した。

本プロジェクトは、椎名のニューアルバム『禁じ手』（3月11日発売予定）に収録される新曲『至宝』のために撮りおろされたミュージックビデオで、BOUCHERONが全面的にジュエリー協力を行うというもの。

ミュージックビデオでは、アイコンコレクションである「キャトル」を中心に、2体のケンタウリスに扮した椎名がBOUCHERONのジュエリーを纏い、幻想的かつ詩的な世界観を表現している。

本企画は、椎名が以前よりBOUCHERONのジュエリーを愛用していたことをきっかけに実現した。新曲『至宝』に込められた想いについて、椎名は、「尊く、近寄りがたくも強く惹かれてやまないカリスマ的な存在をダイヤモンドになぞらえています」とコメント。

ミュージックビデオに登場する2体のケンタウリスは、憧れる側と追われる側という二面性を象徴し、ダイヤモンドが持つ至高性や気高さを表現しているという。

既に完成されたスタッキングが魅力の「キャトル」のリング。椎名は、異なるカラーやテクスチャーのリングを隣り合わせに重ねることで、それぞれの個性を際立たせながらレイヤードをするのが自身のスタイルであると語っている。

【BOUCHERON（ブシュロン）について】

1858年にフレデリック・ブシュロンが創業し、一族によって4世代にわたり自由な精神とスタイルが継承されてきたBOUCHERON。パリ・ヴァンドーム広場にブティックを開いた最初のハイジュエラーとして、一流のハイジュエリーと高級時計を象徴するメゾンとしての地位を確立してきた。自由で大胆な精神を持つBOUCHERONの唯一無二のスタイルは、世代を超えて受け継がれ、165年以上の歴史を誇る。現在、BOUCHERONは世界各国で90以上のブティックを展開し、国際的なラグジュアリーグループであるケリングに属している。

