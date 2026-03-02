乃木坂46川崎桜、ショーパン×黒タイツで美脚際立つ「小顔すぎる」「可愛いにもほどがある」と反響
【モデルプレス＝2026/03/02】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が3月1日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿を公開した。
【写真】22歳乃木坂「小顔すぎる」美脚透ける黒タイツ姿で美スタイル披露
川崎は「＃さくのふく」と添え、コーディネート写真を投稿。フロント部分にゴールドのボタンがついた黒のトップスにショートパンツ、透け感のある黒のタイツとロングブーツを合わせた美しい脚のラインが際立つショットを披露した。
また、自身の名前が記されたバルーンやハート型のフラワーアレンジメント、似顔絵などが並ぶ場所で微笑みを浮かべる写真なども載せていた。
この投稿は「スタイル抜群」「可愛いにもほどがある」「小顔すぎる」「まっすぐで綺麗な脚」「全身バランスが神」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
◆川崎桜、美脚ライン際立つショーパン×黒タイツ姿披露
◆川崎桜の投稿に「まっすぐで綺麗な脚」と反響
