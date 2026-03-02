くら寿司は、アニメ「ハイキュー!!」とコラボレーションしたキャンペーンを3月6日から期間限定で全国のくら寿司にて開催する。

本コラボキャンペーンでは、烏野高校、音駒高校、梟谷学園高校、稲荷崎高校のメンバーをイメージしたメニューが多数登場。各メニューには、表面にキャラクターイラスト、裏面に各高校の横断幕をデザインしたオリジナルカードが付いてくる。

また、くら寿司でしか手に入らないオリジナルのコラボグッズも多数登場する。店舗の各テーブルに備え付けられた皿回収ポケットに食べ終えたお皿を5枚入れ、ゲームに挑戦できる「ビッくらポン！」で当たりが出ると、くら寿司の商品を持ったデフォルメキャラクターがデザインされた「めじるしチャーム」や、アニメのワンシーンが楽しめる「マスキングテープ」、ユニフォーム姿のキャラクターが描かれた「缶バッジ」など、特別な景品がもらえる。

さらに、第1弾（3月6日～）、第2弾（3月19日～）の計2回にわたり、税込2,500円（※1）の会計ごとにクリアファイルや寿司皿などのオリジナルグッズのプレゼントが用意されている（※2）。

加えて、回転レーンを流れるアニメ「ハイキュー!!」コラボの宣伝POPを撮影し、SNSに投稿すると、抽選でコラボグッズのコンプリートセットが10名に当たるフォトキャンペーンも実施される。

（※1）お持ち帰りを含む（どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、Wolt、menu でのご注文は対象外）

（※2）数量限定のため、無くなり次第終了となります。

くら寿司×アニメ「ハイキュー!!」コラボキャンペーン

コラボメニュー

※店舗により価格は異なります。

※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了となります。

烏野高校のオレンジコーラ

価格：530円

販売期間：3月6日（金）～4月2日（木）

※お持ち帰り不可

烏野高校の日向をイメージしたオレンジゼリーとオレンジソルベに、無添加※のコーラを組み合わせたドリンク。爽やかなオレンジの甘酸っぱさとコーラの炭酸が合わさり、見た目にも味わいにもコントラストを楽しめる

※化学調味料・人工甘味料・合成着色料・人工保存料不使用

【カード付】

表面

裏面

音駒高校のキャラメルアップルパフェ

価格：430円

販売期間：3月6日（金）～4月2日（木）

※お持ち帰り不可

音駒高校の孤爪の好物である“アップルパイ”をイメージしたりんごコンポートを使用し、パイのザクザクとした食感をブラックココアクランチで表現。キャラメルソース、ポーションバニラアイス、ホイップ、マダガスカルカスタードを使用し、それぞれの甘さやコクが重なり合い、アップルパイを思わせる味わいを楽しめる

【カード付】

表面

裏面

梟谷学園高校の倍カルビ！辛子マヨ

価格：350円

販売期間：3月6日（金）～4月2日（木）

※お持ち帰り不可

梟谷学園高校の木兎の好物“焼肉”と、赤葦の好物“菜の花のからし和え”を組み合わせ、牛カルビと相性の良いからしマヨネーズを使用。からしマヨネーズは子どもも食べられるよう、辛味を少し抑えている。さらに、梟谷学園高校のカラーをイメージしたあらびきコショーをトッピングすることで、味が引き締まる。

【カード付】

表面

裏面

稲荷崎高校のトロたく手巻き

価格：400円

販売期間：3月6日（金）～4月2日（木）

※お持ち帰り不可

稲荷崎高校の宮侑の好物が“トロ”、宮治の好物が“おにぎり”であることから、ねぎまぐろの上に、中トロ、たくあんをトッピングしたボリュームたっぷりの手巻きに。中トロの濃厚な旨み、ねぎまぐろの風味、そしてたくあんのさっぱりとした味わいと食感がアクセントとなり、食べ応えのある満足感と味のバランスにもこだわった一品となっている

【カード付】

表面

裏面

「ビッくらポン！」で当たる！くら寿司×アニメ「ハイキュー!!」オリジナルグッズ

実施期間：3月6日（金）～3月31日（火）※無くなり次第終了

「スマホで注文」を活用することで、サイドメニューなどでも「ビッくらポン！」を楽しめる。

くら寿司×アニメ「ハイキュー!!」オリジナルグッズプレゼントキャンペーン

【「めじるしチャーム」（全12種）】【「マスキングテープ」（全4種）】【「缶バッジ」（全8種）】

税込2,500円の会計ごとに、オリジナルグッズをプレゼントするキャンペーンが実施される。

※お持ち帰りを含む（どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、Wolt、menu でのご注文は対象外）

【第1弾】クリアファイル

実施期間：3月6日（金）～無くなり次第終了

＜全4種＞ 合計で先着30万名限定

【第2弾】寿司皿

【「クリアファイル」（全4種）】

実施期間：3月19日（木）～無くなり次第終了

＜全4種＞ 合計で先着30万名限定

写真を撮ってコンプリートセットをゲット！

【「寿司皿」（全4種）】

大手回転寿司チェーンで唯一、全店において回転レーンで商品を提供しているくら寿司ならではの特別企画としてフォトキャンペーンが実施される。この企画では回転レーンを流れるアニメ「ハイキュー!!」コラボの宣伝POPを撮影し、XまたはInstagramで「＃くら寿司フォトチャレンジ」のハッシュタグをつけて画像を投稿すると、抽選でアニメ「ハイキュー!!」コラボグッズのコンプリートセットが10名に当たる。なお、応募時に、くら寿司公式Xまたはくら寿司公式Instagramのアカウントをフォローすることが条件となる。

実施期間：3月6日（金）～3月31日（火）

実施店舗：くら寿司店舗（「無添蔵」を除く）

賞品：コラボグッズ コンプリートセット10名

(C)古舘春一／集英社 ・ 「ハイキュー!!」製作委員会