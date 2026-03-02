「日本サッカー界が涙」日本に激震が走った報道に韓国メディアが騒然「長期離脱は避けられない」
日本代表のキャプテンを務めるリバプールのMF遠藤航は２月11日のサンダーランド戦で左足首を負傷。長期離脱となり、北中米ワールドカップ出場が懸念されている。
その33歳が手術を受けたという日本に激震が走った報道を受けて、隣国も騒然となっているようだ。韓国メディア『スポーツ朝鮮』は３月１日、「日本サッカーの涙。日本代表キャプテンが手術へ」と題した記事を掲載。次のように報じた。
「日本代表キャプテンの遠藤航は、クラブの試合中に足を負傷し、結局手術を受けることになった。長期離脱は避けられない」
「遠藤は先月11日、サンダーランドとのカップ戦で左足首を負傷した。自陣ゴール前でクロスをクリアしようとした際に、足が芝生に引っ掛かり、重傷を負ったのだ。担架でピッチから運び出され、大怪我の可能性が懸念された。最終的に、リバプールは手術が避けられないと判断したようだ」
同メディアは「母国で行われた遠藤の手術は、今シーズンいっぱいに相当する長期の離脱につながると予想されている。復帰時期は明らかにされていない。リバプールのアルネ・スロット監督は『彼は長期間離脱するだろう。どれくらいの期間になるかは分からない』と述べた」と続けた。
遠藤不在の森保ジャパンは考えられない。W杯に間に合ってくれるのを祈るばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
