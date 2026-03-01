セリエA 25/26の第27節 クレモネーゼとＡＣミランの試合が、3月1日20:30にスタディオ・ジョヴァンニ・ツィーニにて行われた。

クレモネーゼはジェイミー・バーディ（FW）、フェデリコ・ボナッツォーリ（FW）、ジュゼッペ・ペツェッラ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するＡＣミランはラファエル・レオン（FW）、クリスチャン・プリシック（FW）、ダビデ・バルテサーギ（DF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

62分、ＡＣミランは同時に2人を交代。ユスフ・フォファナ（MF）、アレクシス・サレマーカーズ（MF）に代わりサムエレ・リッチ（MF）、ニクラス・フュルクルク（FW）がピッチに入る。

66分、クレモネーゼは同時に3人を交代。ジェイミー・バーディ（FW）、アレッシオ・ゼルビン（MF）、マッテオ・ビアンケッティ（DF）に代わりミラン・ジュリッチ（FW）、トンマーゾ・バルビエリ（DF）、フィリッポ・テラッチャーノ（MF）がピッチに入る。

78分、ＡＣミランは同時に2人を交代。クリスチャン・プリシック（FW）、フィカヨ・トモリ（DF）に代わりクリストフェル・エンクンク（FW）、ザカリー・アテカメ（DF）がピッチに入る。

82分、クレモネーゼが選手交代を行う。ヤリ・バンデピュッテ（FW）からアルベルト・グラッシ（MF）に交代した。

後半終了間際の89分、ついに均衡が崩れる。ＡＣミランのコニ・デビンター（DF）のアシストからストラヒニャ・パブロビッチ（DF）がゴールが生まれＡＣミランが先制する。

89分、ＡＣミランが選手交代を行う。ダビデ・バルテサーギ（DF）に代わりペルビス・エストゥピニャン（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

後半終了間際の90+4分ＡＣミランに貴重な追加点が入る。クリストフェル・エンクンク（FW）のアシストからラファエル・レオン（FW）がゴールを決めて0-2。2点差に広げる。

以降は試合は動かず、ＡＣミランが0-2で勝利した。

なお、クレモネーゼは76分にフィリッポ・テラッチャーノ（MF）、85分にユセフ・マレー（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

