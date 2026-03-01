関東では明日2日(月)も気温が上がるため、花粉が大量飛散するでしょう。3日(火)〜4日(水)は一転して、冷たい雨が降りそうです。山沿いでは雪が降る所もあるため、路面状況の変化に注意が必要です。7日(土)は広い範囲で雨が降り、雨・風ともに強まるでしょう。卒業式を予定されている方は、雨対策をしっかりと行ってください。

明日2日(月)も季節先取りの暖かさ 花粉対策を万全に

明日2日(月)は沿岸は雲が広がりやすく、朝まで雨の降る所があるでしょう。特に雨雲がかかりやすいのは千葉県で、通勤、通学の時間帯は折り畳みの傘があると安心です。





最高 気温 は、日差しが少ない沿岸部でも15度前後まで上がるでしょう。この時期としては高く、日差しの出る前橋などでは17度くらいまで上がりそうです。明日2日(月)も、 花粉 の飛ぶ量は一番上のランク「極めて多い」予想になっています。 花粉 症の方は、万全の対策が必要です。

3日(火)〜4日(水)は南岸低気圧で冷たい雨 山沿いでは雪の所も

3日(火)〜4日(水)は南岸低気圧が通過するため、西から雨の範囲が広がるでしょう。3日(火)午後〜4日(水)午前にかけて広い範囲で雨が降り、南部でも山沿いでは雪の降る所がありそうです。今の段階の予想では、量は少ない見通しですが、最新の気象情報にご注意ください。



3日(火)と4日(水)ともに、日中は朝から気温がほとんど上がりません。雨と北東の冷たい風で、より寒く感じられるでしょう。「寒の戻り」になるため、厚手のコートやマフラーなど冬の装いでお出かけした方が良さそうです。



3日(火)は皆既月食ですが、関東では残念ながら見ることが難しいでしょう。

5日(木)と6日(金)は晴れて花粉大量飛散 7日(土)は雨、風ともに強まる

5日(木)と6日(金)は、日差しがたっぷり届くでしょう。最高気温は15度くらいまで上がり、再び季節先取りの暖かさになりそうです。

関東ではスギ花粉のピークを迎えています。5日(木)は雨上がりで気温も上がるため、花粉の飛ぶ量が極めて多くなりそうです。



次に天気が崩れるは、7日(土)です。卒業式が行われる学校もありますが、傘の出番になるでしょう。昼頃に前線が通過するため、雨と南よりの風が強まりそうです。雨に濡れないよう、お気をつけください。前線が通過した後は北よりの風に変わり、夜は朝よりも寒く感じられるでしょう。お出かけされる方は、服装でうまく調節してください。