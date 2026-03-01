新プレミアムスマホ「Xiaomi 17 Ultra」や「Leica Leitzphone powered by Xiaomi」が発表！ライカとの戦略的共創モデルへと進化
|グローバル向け新プレミアムスマホ「Xiaomi 17 Ultra」や「Leica Leitzphone powered by Xiaomi」が登場！
Xiaomiは28日（現地時間）、スペイン・バルセロナにおいて2026年3月2日（月）から3月5日（木）まで開催される世界最大級のモバイル関連イベント「MWC Barcelona 2026」に合わせてグローバル向け発表会グローバル向け発表会「Xiaomi Launch February 2026」を開催し、新たなドイツの光学機器メーカー「Leica Camera（以下、ライカ）」と共同開発したカメラシステム搭載の5G対応プレミアムスマートフォン（スマホ）「Xiaomi 17 Ultra」および「Leica Leitzphone powered by Xiaomi」（Xiaomi Communications製）を発表しています。
グローバル向けはXiaomi 17 Ultraが「Xiaomi 17 Ultra（型番：2512BPNDAG）」およびXiaomi 17 Ultra by Leicaが「Leica Leitzphone powered by Xiaomi（型番：25128PNA1G）」となり、内蔵メモリー（RAM）と内蔵ストレージはXiaomi 17 Ultraが16GB RAM＋512GBストレージおよび16GB RAM＋1TBストレージ、Leica Leitzphone powered by Xiaomiが16GB RAM＋1TBストレージで、スペインにおける価格はそれぞれ1,499.99ユーロ（約275,000円）、1,69999ユーロ（約312,000円）、1,999.99ユーロ（約367,000円）となっています。
その他、カメラグリップ「Xiaomi 17 Ultra Photography Kit」および「Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro」も用意され、スペインではそれぞれ99.99ユーロ（約18,000円）および199.99ユーロ（約37,000円）とのこと。なお、現時点で日本での販売については正式には発表はされていませんが、これまでにさまざまな予告がお粉wれているほか、2026年3月5日（木）から3月8日（日）の4日間に渡ってイベント『「その写り、ライカ。」展 〜Xiaomi新製品ギャラリー〜』を開催するため、恐らく日本でも発売されると見られています。
Xiaomi 17 UltraおよびLeica Leitzphone powered by XiaomiはXiaomiが展開している最新フラッグシップスマホ「Xiaomi 17」シリーズの最上位機種とその派生機種で、これまでの「[[Xiaomi 15 Ultra]]」などに続いてライカと共同開発したカメラ機能を搭載しており、Xiaomi 17シリーズのデザインを継承しながらUltraシリーズで初めてフラットディスプレイを搭載し、最新の「Xiaomi Shield Glass 3.0」を採用して落下耐性は一般的な強化ガラスの最大20倍となっており、極薄ベゼルディスプレイによる狭額縁デザインとクリーンで直線的なフォルムがより洗練された外観を実現しています。
また厚さ8.29mm（Leica Leitzphone powered by Xiaomiは8.32mm）はXiaomiがこれまでにリリースしたUltraシリーズの中で最も薄く、マイクロカーブアルミ合金フレームに加え、ボディーの曲線の拡大、カメラデコ径の縮小、カメラモジュールの配置位置の引き上げなどといったデザインの改良によって人間工学に基づいた操作性が向上し、手に持った時の感触もよりバランス良くなっています。本体色はXiaomi 17 UltraがBlackおよびWhite、Starlit Greenの3色、Leica Leitzphone powered by XiaomiがBlackの1色のみです。
さらにLeica Leitzphone powered by Xiaomiは初めてライカの象徴的なイメージングデザインを体現する権威あるライカのレッドドットバッジがボディーにあしらわれ、その優れた描写力の証となっています。サイズおよび質量はXiaomi 17 Ultraが約162.9×77.6×8.29mmおよび約218.4g（BlackおよびWhite）または約219g（Starlit Green）、Leica Leitzphone powered by Xiaomiが約162.9×77.6×8.32mmおよび約223.4g。その他の詳細な製品情報は『Leicaカメラ搭載の新プレミアムスマホ「Xiaomi 17 Ultra」が発表！カメラリングを備えたライカ版も用意。日本での発売も期待 - S-MAX』をご覧ください。
記事執筆：memn0ck
