【ディズニーストア】とんすけ＆ミス・バニー！ 恋の初々しさやときめきが詰まった新コレクション
とんすけ＆ミス・バニーたちをデザインした、恋の初々しさやときめきが詰まった新コレクション「DISNEY SPRING ROMANCE」が、ディズニーストアで3月6日（金）より、ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店とディズニー公式オンラインストアでは先行して3月3日（火）より順次発売される。
＞＞＞「DISNEY SPRING ROMANCE」をチェック！（写真21点）
ディズニーストアから、出会いの春にふさわしい恋の初々しさやときめきをテーマに、『バンビ』のとんすけ＆ミス・バニー、フラワー、ミス・スカンクをモチーフにしたぬいぐるみや雑貨が揃う新コレクションが登場。森の動物たちが恋し合う姿を、春らしいカラーとやさしい水彩タッチで描かれている。
ふんわりもこもこの毛並みに癒やされるぬいぐるみは、とんすけ、ミス・バニー、フラワーがラインナップ。頬をポッと染めて照れている様子や上目使いの表情など、恋する初々しさが感じられるポーズにも注目だ。とんすけとミス・バニーの耳にはワイヤーが入っていて、自由に動きをつけて可愛いポーズをお楽しみいただける。
キャラクターそれぞれの恋する気持ちが伝わってくるような姿が愛らしいぬいぐるみキーチェーンも登場。お花モチーフがキュートなクリアビーズチェーンは、取り外しも可能。とんすけとミス・バニー、フラワーとミス・スカンクなど、友達や大切な人とペアで持つのもおすすめ。
また春のおでかけやおうち時間まで幅広く活躍する、ホーム雑貨やバッグ類も豊富にラインナップ。さらりとしたガーゼ素材や吸水性に優れた生地を使用したミニタオル、総柄面に冷感生地を採用し、お揃いデザインの巾着入りでギフトにもおすすめのブランケット、とんすけ＆ミス・バニーを繊細な刺しゅうであしらったがまぐちポーチなどを展開。
そのほか、ポケット付きで使い勝手の良いバスケットやエコバッグなど、春の陽気でのピクニックやお花見が楽しくなるアイテムも充実している。
そして、おうちでのティータイムやギフトにもぴったりなティーカップ＆ソーサーやカトラリー、紅茶やクッキーなども登場。
キャラクターの愛らしさを引き立てる小さめのティーカップは、 淡いグリーンのリボンモチーフのハンドルがポイント。ソーサーは、とんすけとミス・バニーがまるでお花畑にいるかのようなデザインで、春らしいナチュラルテイストに仕上げている。スプーンにはミス・バニー、フォークにはとんすけを水彩タッチで描いたスプーン・フォークセットは、横に並べるとアートがリンクするデザインに。金色のきらめきがテーブルを華やかに彩ってくれる。
お花の形が愛らしいクッキーは、キャラクターデザインの巾着入りで、個包装で10枚入っているのでシェアにもおすすめ。
さらに、世界のお茶専門店｢LUPICIA（ルピシア）」から、缶ケース入りのフレーバードティーが登場。爽やかなミントをブレンドし、バンビと仲間たちが暮らす森をイメージしたオリジナルフレーバー。春の訪れを告げるミモザとオレンジの甘く華やかな香りをまとった "シトラス＆ミモザ" を楽しんでほしい。
（C） Disney
＞＞＞「DISNEY SPRING ROMANCE」をチェック！（写真21点）
ディズニーストアから、出会いの春にふさわしい恋の初々しさやときめきをテーマに、『バンビ』のとんすけ＆ミス・バニー、フラワー、ミス・スカンクをモチーフにしたぬいぐるみや雑貨が揃う新コレクションが登場。森の動物たちが恋し合う姿を、春らしいカラーとやさしい水彩タッチで描かれている。
キャラクターそれぞれの恋する気持ちが伝わってくるような姿が愛らしいぬいぐるみキーチェーンも登場。お花モチーフがキュートなクリアビーズチェーンは、取り外しも可能。とんすけとミス・バニー、フラワーとミス・スカンクなど、友達や大切な人とペアで持つのもおすすめ。
また春のおでかけやおうち時間まで幅広く活躍する、ホーム雑貨やバッグ類も豊富にラインナップ。さらりとしたガーゼ素材や吸水性に優れた生地を使用したミニタオル、総柄面に冷感生地を採用し、お揃いデザインの巾着入りでギフトにもおすすめのブランケット、とんすけ＆ミス・バニーを繊細な刺しゅうであしらったがまぐちポーチなどを展開。
そのほか、ポケット付きで使い勝手の良いバスケットやエコバッグなど、春の陽気でのピクニックやお花見が楽しくなるアイテムも充実している。
そして、おうちでのティータイムやギフトにもぴったりなティーカップ＆ソーサーやカトラリー、紅茶やクッキーなども登場。
キャラクターの愛らしさを引き立てる小さめのティーカップは、 淡いグリーンのリボンモチーフのハンドルがポイント。ソーサーは、とんすけとミス・バニーがまるでお花畑にいるかのようなデザインで、春らしいナチュラルテイストに仕上げている。スプーンにはミス・バニー、フォークにはとんすけを水彩タッチで描いたスプーン・フォークセットは、横に並べるとアートがリンクするデザインに。金色のきらめきがテーブルを華やかに彩ってくれる。
お花の形が愛らしいクッキーは、キャラクターデザインの巾着入りで、個包装で10枚入っているのでシェアにもおすすめ。
さらに、世界のお茶専門店｢LUPICIA（ルピシア）」から、缶ケース入りのフレーバードティーが登場。爽やかなミントをブレンドし、バンビと仲間たちが暮らす森をイメージしたオリジナルフレーバー。春の訪れを告げるミモザとオレンジの甘く華やかな香りをまとった "シトラス＆ミモザ" を楽しんでほしい。
（C） Disney
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優