倉科カナ、ハスキーボイスの白石麻衣に「セクシー」

女優の倉科カナ（38歳）が、2月26日に放送されたバラエティ番組「ぐるぐるナインティナイン」（日本テレビ系）に出演。ハスキーな声だった白石麻衣について「すっごい色っぽくて」「セクシー」と語った。



この日の白石は「ちょっと声、置いてきちゃって」と、いつもよりも少しハスキーな声で話し、「のどが痛いとかではなく、声だけ出なくて。起きたらもっとガサゴソしちゃって、これでもよくなった方なんです」と語る。



ナインティナイン・岡村隆史からは「ちょっとボトルキープしてしまいそう」という声が上がり、倉科は「すっごい色っぽくて、より一層まいやんのことが好きになっちゃいそうです」と白石のいつもとは違う魅力の虜となっていた。放送終了後のアフタートークでも、倉科は白石の声に「今日はなんか声が（クラブの）ママのようにセクシー」と称賛した。