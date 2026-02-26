【頭文字D】「ハチロク」イメージの白黒カラーPCリュックが登場！
インペリアル・エンタープライズより、「頭文字D PCリュック」が、PREMICOオンラインショップで販売開始された。
＞＞＞頭文字D PCリュック各部デザインをチェック！（写真10点）
累計発行部数5500万部を超える伝説のクルマ漫画『頭文字D』より、主人公・藤原拓海の愛車「ハチロク」をイメージしたPCリュックが登場。
「ハチロク」 をイメージした白と黒のパンダカラー。 洗練されたシンプルな外観から一転、内生地には作中のバトルシーンが散りばめられていて、ファスナーを開くたびに熱い走りの数々を感じることができる。
スマートなフォルムながら、A4サイズのファイルが余裕で入る収納力がポイント。メインルームには、16インチのノートパソコンが収納できるクッション付きポケットを装備している。また小物の整理に最適なメッシュポケットなど、合計3つのポケットを装備。
豊富なポケットや表地には撥水加工を施すなど、機能性も抜群。前面には出し入れの多い小物を入れるのに最適な、2つのファスナーポケットを装備。表地には撥水加工が施されているので、突然の雨にも安心です。 左サイドの下部には『頭文字D』のメタルロゴが付いている。
両サイドにはペットボトルや折りたたみ傘などを収納するのに便利なオープンポケットを装備。背面とショルダーベルトの裏側はメッシュ仕様。クッション性と通気性が高く、肩への負担と蒸れを軽減してくれる。
そして右サイドのポケットは容量拡張ファスナー付き。ファスナーを開くことで隠れていた「藤原とうふ店（自家用）」のロゴが現れる。
本体サイズは、約縦45×横30×マチ13cm（持ち手を除く）、 重量は約735g 。
日常使いから通勤・通学まで、幅広いシーンで活躍してくれるアイテムだ。
（C）しげの秀一／講談社
