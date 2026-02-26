この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ドコモラボチャンネルのドックんとモコが、「【激熱】とくとくBB光がさらに安く！3/9までキャッシュバック増額の最強キャンペーン解説」と題した動画を公開した。GMOインターネットグループが提供する光回線サービス「とくとくBB光」に、新たなインフラサービス「とくとくBBでんき」「とくとくBBガス」が追加されたことを受け、これらを活用した固定費削減の仕組みと、期間限定の大型キャンペーンについて詳細に解説している。



今回追加された新サービスは、大手インフラ会社（CDエナジーダイレクトや大阪ガスなど）と連携して提供されるもので、品質や緊急時の対応は従来通りでありながら、請求をまとめることで割引が適用される点が特徴だ。解説によると、光回線と電気・ガスの3点をセットで契約した場合、とくとくBB光の月額料金から毎月330円が割引される。とくとくBB光自体も、契約期間の縛りや解約違約金がなく、工事費が実質無料になるなどコストパフォーマンスの高さが評価されている。



さらに動画では、新サービスのリリースを記念して2026年2月26日から3月9日10時まで開催される「暮らしまとめてドカ得祭」について紹介された。期間中に限定サイトから申し込み、優待コード「LABO」を入力することで、キャッシュバックが大幅に増額される。具体的には、10ギガプランで最大75,000円（通常比プラス50,000円）、1ギガプランで最大47,000円（通常比プラス22,000円）となり、他社違約金補助やオプション特典を含めると還元総額は最大16.2万円に達するという。



ドックんは、電気プランが市場連動型ではなく価格変動リスクの少ない「従量電灯」である点や、もし提供エリア外であっても光回線の申し込みだけでキャンペーン対象になる点（割引額は異なる）を強調した。キャンペーンは3月9日10時までの期間限定となっており、検討者は概要欄のリンクから詳細を確認し、期限内に手続きを済ませることが推奨される。