実家暮らしで「親に月5万円渡せば十分でしょ」という同期…私は1人暮らしで「生活費月18万円」なのですが、5万円って“親への生活費”としてぜんぜん足りないですよね？ 1人暮らしの支出と比較

1人暮らしの生活費はいくらかかるのか

実家暮らしの社会人が家に入れる金額は、一般的に3万～5万円程度が相場とされています。5万円はその中でもやや多めといえますが、実際の生活費と比べるとどうでしょうか。

まず、1人暮らしの生活費がどの程度かかるのかを確認しましょう。総務省「家計調査」（2024年）によると、単身の勤労者世帯の消費支出は1ヶ月平均で18万3950円です。主な内訳は図表1のとおりとなっています。

図表1

項目 金額 食料 4万5750円 住居 3万1415円 光熱・水道 1万1142円 家具・家事用品 5060円 被服及び履物 5992円 保健医療 8302円 交通・通信 2万3806円 教養娯楽（教育含む） 2万2648円 その他の消費支出 2万9834円

総務省統計局 家計調査 家計収支編 単身世帯 詳細結果表 2024年 より筆者作成

食料だけで4万5750円、住居費が3万1415円、光熱・水道費が1万1142円と、この3項目だけでも約8万8000円に上ります。さらに交通・通信費や教養娯楽費なども加わります。また、1人暮らしでは家賃だけで5万円を超えることも珍しくありません。

月約18万円という生活費の中で、5万円は3割にも満たない金額です。



毎月5万円で1人分の生活費はカバーできるのか

実家暮らしの場合、住居費（家賃や住宅ローン）は親が負担していることがほとんどでしょう。そのため、住居費を除いた生活コストで5万円が妥当かどうかを考える必要があります。

同じく総務省「家計調査」（2024年）によると、2人以上の世帯（平均世帯人員2.88人）の食料費は月8万9936円です。

これを世帯人員で割ると、1人あたり約3万1000円となります。光熱・水道費は月2万3111円で、1人あたり約8000円です。食費と光熱・水道費だけで1人あたり約3万9000円となり、5万円から差し引くと残りは約1万1000円です。

この計算だけを見れば、5万円で食費や光熱費といった日常の共同生活費はおおむねカバーできるようにも思えるでしょう。

しかし、実際の家計には固定資産税や住宅の修繕費、火災保険料、インターネット回線の利用料など、普段は意識しにくい固定費も含まれています。これらの費用まで含めると、5万円ではカバーしきれない部分が出てくる可能性があるでしょう。

また、1人暮らしの生活費約18万円と比べると、5万円は3割にも満たない金額です。実家暮らしのメリットは、まさにこの差額分だけ出費を抑えられる点にあるといえます。



家に入れる金額はどう決めればよいのか

5万円が「十分」かどうかは、家庭の経済状況によって異なるため、一概には言えません。ただし、親が負担しているコストの全体像を把握しておくことは重要です。

例えば、実家の食料費や光熱・水道費、日用品費といった共同生活にかかる費用を確認し、自分1人分がどの程度を占めるのかを計算してみるとよいでしょう。そのうえで、住居の維持費や通信費なども含めた負担額を親と話し合うことで、お互いが納得できる金額を設定しやすくなります。

家に入れる金額を把握しておくことは、将来1人暮らしを始めたときの家計管理にもつながります。実家暮らしのうちに生活費の相場感を身につけておくことが大切です。



まとめ

1人暮らしの生活費は月約18万円かかるのに対し、実家暮らしで家に入れる5万円は食費や光熱費などの日常生活費をおおむねカバーできる水準です。

ただし、住居の維持費や固定費まで含めると「十分」とは言い切れません。実家暮らしのうちに、実際の生活コストを把握し家族と金額を話し合っておくことが、将来の家計管理にも役立つでしょう。



出典

総務省統計局 家計調査 家計収支編 単身世帯 詳細結果表 2024年

総務省統計局 家計調査報告 家計収支編 2024年（令和6年）平均結果の概要

執筆者 : 金子賢司

CFP