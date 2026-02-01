ふるさと納税で家電を選ぶとき、寄付額に対してどれだけ価値があるかを先に把握できる比較情報が更新されました。

還元率比較サイト「とくさと」が、2026年2月版のアイロン還元率ランキングを公開しています。

寄付先選びを価格感覚で整理したい人にとって、数字で判断しやすい特集です。

とくさと「ふるさと納税『アイロン』還元率ランキング」

発表日：2026年2月25日ランキング情報基準日：2026年2月21日対象カテゴリ：ふるさと納税のアイロン返礼品還元率1位：新潟県燕市 STYLE MAGIC ハンディーアイロン＆スチーマー（SA-4088G）

とくさとは、ふるさと納税返礼品の還元率を調査して比較できる情報サイトです。

寄付額や種類で絞り込みながら返礼品を探せる構成で、販売価格の調査根拠ページも確認できます。

今回のアイロン特集では、日常使いの家電をコスパ軸で見比べやすい一覧が提示されています。

1位返礼品の内容と使い方

返礼品名：STYLE MAGIC ハンディーアイロン＆スチーマー（SA-4088G）寄付額：30,000円還元率：55.00%商品価格（調査値）：16,500円

1位の返礼品は通常のアイロンとして使えるうえ、アタッチメント装着でハンガーがけスチーマーとしても活用できる仕様です。

衣類のシワ伸ばしと立ち上がりのケアを1台で進めたい人に向いた構成になっています。

還元率の計算ロジックと見方

計算式：還元率＝（商品の販売価格÷寄付金額）×100還元率10%の例：寄付10,000円に対して販売価格1,000円還元率30%の例：寄付10,000円に対して販売価格3,000円還元率50%の例：寄付10,000円に対して販売価格5,000円

計算式が明示されているため、数字の意味を理解しながら比較しやすい点がこの特集の強みです。

同じ寄付額帯でも還元率差が出るため、候補を並べる段階で判断スピードを上げられます。

ランキング活用時に押さえたい制度変更

制度変更：2025年10月以降、ポイント還元は禁止比較軸：寄付額・還元率・返礼品スペックサイト掲載規模：返礼品7,800品以上の比較データを公開

ポイント付与で差がつきにくくなった現在は、還元率と返礼品性能を直接比較する視点がより重要です。

家電カテゴリは寄付額がまとまりやすいため、事前に数値を見ておくと選択の失敗を減らしやすくなります。

ふるさと納税でアイロンを検討するなら、まずは還元率と機能の両方を同時に見て候補を絞る流れが効率的です。

今回の更新は、寄付額30,000円帯を中心に実用品を探したい層にとって使いやすい内容です。

【返礼品選びがはかどる徹底比較！

とくさと「ふるさと納税でもらえる『アイロン』コスパ還元率ランキング特集」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 2026年2月版で還元率1位のアイロン返礼品は何ですか？

新潟県燕市の「STYLE MAGIC ハンディーアイロン＆スチーマー（SA-4088G）」です。

Q. 還元率はどのように計算されていますか？

商品の販売価格を寄付金額で割り、100を掛ける式で算出されています。

Q. 1位返礼品の寄付額と還元率はいくらですか？

寄付額は30,000円で、還元率は55.00%です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 返礼品選びがはかどる徹底比較！とくさと「ふるさと納税でもらえる『アイロン』コスパ還元率ランキング特集」 appeared first on Dtimes.