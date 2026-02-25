限定の香りが登場♡セラティスのヘアミルクで夜美容を格上げ

夜のヘアケア時間を特別なひとときに変えてくれる「セラティス」の限定アイテムが登場します。高機能ナイトケアブランドならではのしっとり仕上がりに、やさしく上品なナイトリリーアロマの香りをプラス。癒しの香りに包まれながらケアできるヘアミルクは、忙しい毎日のご褒美ケアにもぴったりです♡数量限定の特別デザインにも注目です。

ナイトリリーアロマの香り

「THERATIS TERA Night Control Hair Milk（セラティス テラ ナイト コントロール ヘアミルク）／ナイトリリーアロマの香り」は、やさしく広がるナイトリリーアロマが特徴の数量限定アイテムです。

ホワイトリリーとティーの甘さが重なり合い、ムスクのやわらかな余韻にジャスミンやミュゲが華やかさを添える上品な香り設計。ヘアケアタイムをリラックスできる時間へと導いてくれます。

価格：1,650円（税込）

2026年3月3日(火)より全国のロフト・PLAZAにて先行発売、3月17日(火)より全国のバラエティショップにて数量限定発売予定です。

※一部お取り扱いのない店舗がございます。

内容量：180g

夜にうれしい高機能ヘアケア

「セラティス テラ プレミアム EX ナイト コントロール」は2025年7月に発売されたTHERATIS最新シリーズ。寝ている間に髪をケアする設計で、超しっとり※1な仕上がりを叶えます。

１兆個※2のNMNヒアルロン酸＊1などの美容液成分が髪に浸透し、10種※3の全方位うねりアプローチを実現。パサつきや湿気による広がり、摩擦ダメージなどに対応します。

さらに以下の成分を配合しています。

【ヒアルロン酸水＊2配合】

ヒアルロン酸水＊2配合でしっとりまとまる髪へ。

【高浸透保湿成分＊3配合】

高浸透保湿成分＊3配合。うるおいを毛髪内部まで届けます。

【熱ダメージケア成分＊4配合】

熱ダメージケア成分＊4を配合。ドライヤーの熱から髪を守ります。

＊1ニコチンアミドモノヌクレオチド（保湿）と加水分解ヒアルロン酸（保湿）をリポソーム化したもの

＊2ヒアルロン酸（保湿）と水（保湿）をリポソーム化したもの

＊3加水分解シルク

＊4グリコール酸（補修）

＊5加水分解ケラチン（羊毛）、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP、加水分解乳タンパク（全て補修）（THERATIS Night Repairシリーズに配合）、加水分解コラーゲン（保湿）（THERATIS TERA Premium EX Night Moistシリーズに配合）、加水分解水添デンプン（保湿）セラミドNP、セラミドAP（全て補修）（THERATIS TERA Premium EX Night Controlシリーズに配合）

＊6保湿

※1当社既存品内（THERATISシリーズ内）

※2製品に配合しているリポソーム成分（＊1）の数量

※3水分バランスケア、摩擦ダメージケア、毛髪コート、パサつきケア、熱ダメージケア、湿気ダメージケア、空洞化ケア（補修による）、毛髪構造安定（傷んだ髪を補修すること）、紫外線ダメージケア、頭皮ケア

※4基剤を除く、水を含む

※52025年7月末時点（2019年～2025年7月末）

〇画像・イラストは全てイメージです

限定パッケージも魅力

今回の限定デザインは、ホワイトリリーをイメージした上品な仕上がり。水色と白を基調に繊細な線画をあしらったパッケージが、洗練された印象を与えます。

毎日のヘアケアを特別な時間にしてくれるデザインは、使うたびに気分が上がるポイント。インテリアになじむやさしいカラーも魅力です。

数量限定の特別ケアを体験

癒しの香りと高機能ケアを両立したセラティスの限定ヘアミルクは、夜のケアをワンランク上げたい方にぴったりのアイテム。贅沢な香りに包まれながら眠る前のリラックスタイムを楽しめます♪

数量限定なので、気になる方は早めにチェックしてみてください。