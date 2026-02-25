　本日の日経平均株価は、日銀人事案を受け早期の追加利上げ観測が後退が好感され、前日比1262円高の5万8583円と大幅に続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は148社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、大和証券が目標株価1万0500円に引き上げたＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ <3563> [東証Ｐ]、米イラン核協議を控え思惑買いが向かった住友金属鉱山 <5713> [東証Ｐ]、3月末を基準日に1株を6株に分割を実施するフジクラ <5803> [東証Ｐ]、エヌビディア決算前もＳＯＸ指数最高値が好感された東京エレクトロン <8035> [東証Ｐ]など。そのほか、ＪＣＵ <4975> [東証Ｐ]、ＡＩメカテック <6227> [東証Ｓ]、穴吹興産 <8928> [東証Ｓ]の3社は7日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1450> タナケン　　　東Ｓ　建設業
<1721> コムシスＨＤ　東Ｐ　建設業
<1801> 大成建　　　　東Ｐ　建設業
<1871> ピーエス　　　東Ｐ　建設業
<1930> 北陸電工　　　東Ｐ　建設業
<1941> 中電工　　　　東Ｐ　建設業
<1946> トーエネク　　東Ｐ　建設業
<1951> エクシオＧ　　東Ｐ　建設業
<1959> クラフティア　東Ｐ　建設業
<1968> 太平電　　　　東Ｐ　建設業

<1975> 朝日工　　　　東Ｐ　建設業
<1980> ダイダン　　　東Ｐ　建設業
<2224> コモ　　　　　東Ｓ　食料品
<2264> 森永乳　　　　東Ｐ　食料品
<2702> マクドナルド　東Ｓ　小売業
<2749> ＪＰＨＤ　　　東Ｐ　サービス業
<2802> 味の素　　　　東Ｐ　食料品
<3104> 富士紡ＨＤ　　東Ｐ　繊維製品
<3110> 日東紡　　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<3231> 野村不ＨＤ　　東Ｐ　不動産業

<3277> サンセイラン　東Ｓ　不動産業
<3321> ミタチ産業　　東Ｓ　卸売業
<3402> 東レ　　　　　東Ｐ　繊維製品
<3407> 旭化成　　　　東Ｐ　化学
<3433> トーカロ　　　東Ｐ　金属製品
<3484> イノベＨＤ　　東Ｐ　不動産業
<3563> Ｆ＆ＬＣ　　　東Ｐ　小売業
<3612> ワールド　　　東Ｐ　繊維製品
<3891> 高度紙　　　　東Ｓ　パルプ・紙
<3964> オークネット　東Ｐ　情報・通信業

<4041> 日曹達　　　　東Ｐ　化学
<4099> 四国化ＨＤ　　東Ｐ　化学
<4187> 大有機　　　　東Ｐ　化学
<4203> 住友ベ　　　　東Ｐ　化学
<4205> ゼオン　　　　東Ｐ　化学
<4231> タイガポリ　　東Ｓ　化学
<4272> 日化薬　　　　東Ｐ　化学
<4368> 扶桑化学　　　東Ｐ　化学
<4462> 石原ケミ　　　東Ｐ　化学
<4507> 塩野義　　　　東Ｐ　医薬品

<4519> 中外薬　　　　東Ｐ　医薬品
<4547> キッセイ　　　東Ｐ　医薬品
<4553> 東和薬品　　　東Ｐ　医薬品
<4626> 太陽ＨＤ　　　東Ｐ　化学
<4658> 日本空調　　　東Ｐ　サービス業
<4732> ＵＳＳ　　　　東Ｐ　サービス業
<4966> 上村工　　　　東Ｓ　化学
<4972> 綜研化学　　　東Ｓ　化学
<4975> ＪＣＵ　　　　東Ｐ　化学
<5101> 浜ゴム　　　　東Ｐ　ゴム製品

<5105> ＴＯＹＯ　　　東Ｐ　ゴム製品
<5110> 住友ゴ　　　　東Ｐ　ゴム製品
<5121> 藤コンポ　　　東Ｐ　ゴム製品
<5161> 西川ゴム　　　東Ｓ　ゴム製品
<5184> ニチリン　　　東Ｓ　ゴム製品
<5195> バンドー　　　東Ｐ　ゴム製品
<5333> ガイシ　　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5344> ＭＡＲＵＷＡ　東Ｐ　ガラス土石製品
<5357> ヨータイ　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5706> 三井金属　　　東Ｐ　非鉄金属

<5713> 住友鉱　　　　東Ｐ　非鉄金属
<5714> ＤＯＷＡ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5803> フジクラ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5805> ＳＷＣＣ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5869> 早稲田学習研　東Ｓ　サービス業
<6013> タクマ　　　　東Ｐ　機械
<6086> シンメンテ　　東Ｇ　サービス業
<6101> ツガミ　　　　東Ｐ　機械
<6134> ＦＵＪＩ　　　東Ｐ　機械
<6146> ディスコ　　　東Ｐ　機械

<6209> リケンＮＰＲ　東Ｐ　機械
<6227> ＡＩメカ　　　東Ｓ　機械
<6305> 日立建機　　　東Ｐ　機械
<6328> 荏原実業　　　東Ｐ　機械
<6368> オルガノ　　　東Ｐ　機械
<6370> 栗田工　　　　東Ｐ　機械
<6371> 椿本チ　　　　東Ｐ　機械
<6407> ＣＫＤ　　　　東Ｐ　機械
<6432> 竹内製作所　　東Ｐ　機械
<6459> 大和冷　　　　東Ｐ　機械

<6486> イーグル工　　東Ｐ　機械
<6490> ＰＩＬＬＡＲ　東Ｐ　機械
<6504> 富士電機　　　東Ｐ　電気機器
<6507> シンフォニア　東Ｐ　電気機器
<6516> 山洋電　　　　東Ｐ　電気機器
<6524> 湖北工業　　　東Ｓ　電気機器
<6590> 芝浦　　　　　東Ｐ　電気機器
<6622> ダイヘン　　　東Ｐ　電気機器
<6651> 日東工　　　　東Ｐ　電気機器
<6744> 能美防災　　　東Ｐ　電気機器

<6745> ホーチキ　　　東Ｐ　電気機器
<6777> ｓａｎｔｅｃ　東Ｓ　電気機器
<6785> 鈴木　　　　　東Ｐ　電気機器
<6787> メイコー　　　東Ｐ　電気機器
<6806> ヒロセ電　　　東Ｐ　電気機器
<6841> 横河電　　　　東Ｐ　電気機器
<6855> 電子材料　　　東Ｓ　電気機器
<6871> 日本マイクロ　東Ｐ　電気機器
<6925> ウシオ電　　　東Ｐ　電気機器
<6960> フクダ電　　　東Ｓ　電気機器

<6981> 村田製　　　　東Ｐ　電気機器
<7131> のむら産業　　東Ｓ　卸売業
<7235> 東ラヂ　　　　東Ｓ　輸送用機器
<7278> エクセディ　　東Ｐ　輸送用機器
<7409> エアロエッジ　東Ｇ　輸送用機器
<7456> 松田産業　　　東Ｐ　卸売業
<7459> メディパル　　東Ｐ　卸売業
<7466> ＳＰＫ　　　　東Ｐ　卸売業
<7483> ドウシシャ　　東Ｐ　卸売業
<7520> エコス　　　　東Ｐ　小売業

<7581> サイゼリヤ　　東Ｐ　小売業
<7729> 東京精　　　　東Ｐ　精密機器
<7735> スクリン　　　東Ｐ　電気機器
<7741> ＨＯＹＡ　　　東Ｐ　精密機器
<7760> ＩＭＶ　　　　東Ｓ　精密機器
<7762> シチズン　　　東Ｐ　精密機器
<7826> フルヤ金属　　東Ｐ　その他製品
<7917> ＺＡＣＲＯＳ　東Ｐ　化学
<7966> リンテック　　東Ｐ　その他製品
<7970> 信越ポリ　　　東Ｐ　化学

<7988> ニフコ　　　　東Ｐ　化学
<8012> 長瀬産　　　　東Ｐ　卸売業
<8015> 豊田通商　　　東Ｐ　卸売業
<8035> 東エレク　　　東Ｐ　電気機器
<8037> カメイ　　　　東Ｐ　卸売業
<8052> 椿本興　　　　東Ｐ　卸売業
<8098> 稲畑産　　　　東Ｐ　卸売業
<8137> サンワテク　　東Ｐ　卸売業
<8154> 加賀電子　　　東Ｐ　卸売業
<8174> 日ガス　　　　東Ｐ　小売業

<8282> ケーズＨＤ　　東Ｐ　小売業
<8802> 菱地所　　　　東Ｐ　不動産業
<8830> 住友不　　　　東Ｐ　不動産業
<8850> スターツ　　　東Ｐ　不動産業
<8928> 穴吹興産　　　東Ｓ　不動産業
<9068> 丸全運　　　　東Ｐ　陸運業
<9279> ギフトＨＤ　　東Ｐ　小売業
<9301> 三菱倉　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9303> 住友倉　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9364> 上組　　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連

<9368> キムラユニテ　東Ｓ　倉庫運輸関連
<9543> 静ガス　　　　東Ｐ　電気・ガス業
<9823> マミーマート　東Ｓ　小売業
<9824> 泉州電　　　　東Ｐ　卸売業
<9837> モリト　　　　東Ｐ　卸売業
<9845> パーカー　　　東Ｓ　化学
<9934> 因幡電産　　　東Ｐ　卸売業
<9948> アークス　　　東Ｐ　小売業

株探ニュース