本日の【上場来高値更新】 住友鉱、フジクラなど148銘柄
本日の日経平均株価は、日銀人事案を受け早期の追加利上げ観測が後退が好感され、前日比1262円高の5万8583円と大幅に続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は148社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、大和証券が目標株価1万0500円に引き上げたＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ <3563> [東証Ｐ]、米イラン核協議を控え思惑買いが向かった住友金属鉱山 <5713> [東証Ｐ]、3月末を基準日に1株を6株に分割を実施するフジクラ <5803> [東証Ｐ]、エヌビディア決算前もＳＯＸ指数最高値が好感された東京エレクトロン <8035> [東証Ｐ]など。そのほか、ＪＣＵ <4975> [東証Ｐ]、ＡＩメカテック <6227> [東証Ｓ]、穴吹興産 <8928> [東証Ｓ]の3社は7日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1450> タナケン 東Ｓ 建設業
<1721> コムシスＨＤ 東Ｐ 建設業
<1801> 大成建 東Ｐ 建設業
<1871> ピーエス 東Ｐ 建設業
<1930> 北陸電工 東Ｐ 建設業
<1941> 中電工 東Ｐ 建設業
<1946> トーエネク 東Ｐ 建設業
<1951> エクシオＧ 東Ｐ 建設業
<1959> クラフティア 東Ｐ 建設業
<1968> 太平電 東Ｐ 建設業
<1975> 朝日工 東Ｐ 建設業
<1980> ダイダン 東Ｐ 建設業
<2224> コモ 東Ｓ 食料品
<2264> 森永乳 東Ｐ 食料品
<2702> マクドナルド 東Ｓ 小売業
<2749> ＪＰＨＤ 東Ｐ サービス業
<2802> 味の素 東Ｐ 食料品
<3104> 富士紡ＨＤ 東Ｐ 繊維製品
<3110> 日東紡 東Ｐ ガラス土石製品
<3231> 野村不ＨＤ 東Ｐ 不動産業
<3277> サンセイラン 東Ｓ 不動産業
<3321> ミタチ産業 東Ｓ 卸売業
<3402> 東レ 東Ｐ 繊維製品
<3407> 旭化成 東Ｐ 化学
<3433> トーカロ 東Ｐ 金属製品
<3484> イノベＨＤ 東Ｐ 不動産業
<3563> Ｆ＆ＬＣ 東Ｐ 小売業
<3612> ワールド 東Ｐ 繊維製品
<3891> 高度紙 東Ｓ パルプ・紙
<3964> オークネット 東Ｐ 情報・通信業
<4041> 日曹達 東Ｐ 化学
<4099> 四国化ＨＤ 東Ｐ 化学
<4187> 大有機 東Ｐ 化学
<4203> 住友ベ 東Ｐ 化学
<4205> ゼオン 東Ｐ 化学
<4231> タイガポリ 東Ｓ 化学
<4272> 日化薬 東Ｐ 化学
<4368> 扶桑化学 東Ｐ 化学
<4462> 石原ケミ 東Ｐ 化学
<4507> 塩野義 東Ｐ 医薬品
<4519> 中外薬 東Ｐ 医薬品
<4547> キッセイ 東Ｐ 医薬品
<4553> 東和薬品 東Ｐ 医薬品
<4626> 太陽ＨＤ 東Ｐ 化学
<4658> 日本空調 東Ｐ サービス業
<4732> ＵＳＳ 東Ｐ サービス業
<4966> 上村工 東Ｓ 化学
<4972> 綜研化学 東Ｓ 化学
<4975> ＪＣＵ 東Ｐ 化学
<5101> 浜ゴム 東Ｐ ゴム製品
<5105> ＴＯＹＯ 東Ｐ ゴム製品
<5110> 住友ゴ 東Ｐ ゴム製品
<5121> 藤コンポ 東Ｐ ゴム製品
<5161> 西川ゴム 東Ｓ ゴム製品
<5184> ニチリン 東Ｓ ゴム製品
<5195> バンドー 東Ｐ ゴム製品
<5333> ガイシ 東Ｐ ガラス土石製品
<5344> ＭＡＲＵＷＡ 東Ｐ ガラス土石製品
<5357> ヨータイ 東Ｐ ガラス土石製品
<5706> 三井金属 東Ｐ 非鉄金属
<5713> 住友鉱 東Ｐ 非鉄金属
<5714> ＤＯＷＡ 東Ｐ 非鉄金属
<5803> フジクラ 東Ｐ 非鉄金属
<5805> ＳＷＣＣ 東Ｐ 非鉄金属
<5869> 早稲田学習研 東Ｓ サービス業
<6013> タクマ 東Ｐ 機械
<6086> シンメンテ 東Ｇ サービス業
<6101> ツガミ 東Ｐ 機械
<6134> ＦＵＪＩ 東Ｐ 機械
<6146> ディスコ 東Ｐ 機械
<6209> リケンＮＰＲ 東Ｐ 機械
<6227> ＡＩメカ 東Ｓ 機械
<6305> 日立建機 東Ｐ 機械
<6328> 荏原実業 東Ｐ 機械
<6368> オルガノ 東Ｐ 機械
<6370> 栗田工 東Ｐ 機械
<6371> 椿本チ 東Ｐ 機械
<6407> ＣＫＤ 東Ｐ 機械
<6432> 竹内製作所 東Ｐ 機械
<6459> 大和冷 東Ｐ 機械
<6486> イーグル工 東Ｐ 機械
<6490> ＰＩＬＬＡＲ 東Ｐ 機械
<6504> 富士電機 東Ｐ 電気機器
<6507> シンフォニア 東Ｐ 電気機器
<6516> 山洋電 東Ｐ 電気機器
<6524> 湖北工業 東Ｓ 電気機器
<6590> 芝浦 東Ｐ 電気機器
<6622> ダイヘン 東Ｐ 電気機器
<6651> 日東工 東Ｐ 電気機器
<6744> 能美防災 東Ｐ 電気機器
<6745> ホーチキ 東Ｐ 電気機器
<6777> ｓａｎｔｅｃ 東Ｓ 電気機器
<6785> 鈴木 東Ｐ 電気機器
<6787> メイコー 東Ｐ 電気機器
<6806> ヒロセ電 東Ｐ 電気機器
<6841> 横河電 東Ｐ 電気機器
<6855> 電子材料 東Ｓ 電気機器
<6871> 日本マイクロ 東Ｐ 電気機器
<6925> ウシオ電 東Ｐ 電気機器
<6960> フクダ電 東Ｓ 電気機器
<6981> 村田製 東Ｐ 電気機器
<7131> のむら産業 東Ｓ 卸売業
<7235> 東ラヂ 東Ｓ 輸送用機器
<7278> エクセディ 東Ｐ 輸送用機器
<7409> エアロエッジ 東Ｇ 輸送用機器
<7456> 松田産業 東Ｐ 卸売業
<7459> メディパル 東Ｐ 卸売業
<7466> ＳＰＫ 東Ｐ 卸売業
<7483> ドウシシャ 東Ｐ 卸売業
<7520> エコス 東Ｐ 小売業
<7581> サイゼリヤ 東Ｐ 小売業
<7729> 東京精 東Ｐ 精密機器
<7735> スクリン 東Ｐ 電気機器
<7741> ＨＯＹＡ 東Ｐ 精密機器
<7760> ＩＭＶ 東Ｓ 精密機器
<7762> シチズン 東Ｐ 精密機器
<7826> フルヤ金属 東Ｐ その他製品
<7917> ＺＡＣＲＯＳ 東Ｐ 化学
<7966> リンテック 東Ｐ その他製品
<7970> 信越ポリ 東Ｐ 化学
<7988> ニフコ 東Ｐ 化学
<8012> 長瀬産 東Ｐ 卸売業
<8015> 豊田通商 東Ｐ 卸売業
<8035> 東エレク 東Ｐ 電気機器
<8037> カメイ 東Ｐ 卸売業
<8052> 椿本興 東Ｐ 卸売業
<8098> 稲畑産 東Ｐ 卸売業
<8137> サンワテク 東Ｐ 卸売業
<8154> 加賀電子 東Ｐ 卸売業
<8174> 日ガス 東Ｐ 小売業
<8282> ケーズＨＤ 東Ｐ 小売業
<8802> 菱地所 東Ｐ 不動産業
<8830> 住友不 東Ｐ 不動産業
<8850> スターツ 東Ｐ 不動産業
<8928> 穴吹興産 東Ｓ 不動産業
<9068> 丸全運 東Ｐ 陸運業
<9279> ギフトＨＤ 東Ｐ 小売業
<9301> 三菱倉 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9303> 住友倉 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9364> 上組 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9368> キムラユニテ 東Ｓ 倉庫運輸関連
<9543> 静ガス 東Ｐ 電気・ガス業
<9823> マミーマート 東Ｓ 小売業
<9824> 泉州電 東Ｐ 卸売業
<9837> モリト 東Ｐ 卸売業
<9845> パーカー 東Ｓ 化学
<9934> 因幡電産 東Ｐ 卸売業
<9948> アークス 東Ｐ 小売業
