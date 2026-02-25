女優の浅野ゆう子さん（65）が2月23日までに自身のインスタグラムを更新。夫とハワイを訪れたことを報告しました。



【写真】浅野ゆう子さんの夫に「旦那様イケメン」「俳優さんかと思いました」の声続々

浅野さんは「夫と…Hawaii に行って来ました」とし、夫や知人ら4人でアロハポーズをする写真を公開しました。



ゴルフも楽しんだ様子で、「久々のゴルフは、とても良い 気持ちの良いお天気で開放感たっぷりで大振りしてきました〜 あはは」とつづりました。



浅野さんのゴルフウェアは、白いラインの入ったシンプルなブラックコーデ。ミニスカートにニーハイソックスを着用し、スラっとした美脚とスタイルのよさが目を引きます。



ネットユーザーからは、「とっても若々しい」「美しい」「おみ足ステキです」「カッコいいご夫妻」「美男美女夫婦」などの声が。夫にも「旦那様イケメンー」「俳優さんかと思いました」などの反響が寄せられました。



浅野さんは1960年7月9日生まれ、兵庫県神戸市出身。1988年フジテレビ系ドラマ「君の瞳をタイホする！」などでトレンディードラマの顔として人気に。「抱きしめたい！」では浅野温子さんとともに「Ｗ浅野」として一世を風靡しました。2017年末に結婚。