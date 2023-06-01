PS Store¡ÖµìÀµ·î¥»ー¥ë¡×¤¬ËÜÆü2·î25Æü¤Þ¤Ç¡£¡Ö¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥Ò¥ëf¡×¤ä¡ÖBattlefield 6¡×¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ
¡¡¥½¥Ëー¡¦¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ÊSIE¡Ë¤Ï¡¢PlayStation Store¤Ë¤Æ¥»ー¥ë¡ÖµìÀµ·î¥»ー¥ë¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ü´Ö¤Ï2·î25Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡¥»ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥È¥ë¥Õ¥£ー¥ë¥É¡×¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¤Î¡ÖBattlefield 6¡×¤¬35%¥ª¥Õ¤Î6,370±ß¡¢¥µ¥¤¥³¥í¥¸¥«¥ë¥Û¥éー¡ÖSILENT HILL f¡×¤¬ÄÌ¾ï²Á³Ê¤«¤é40%¥ª¥Õ¤Î5,148±ß¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¡Ö¹õ¿ÀÏÃ¡§¸ç¶õ¡×¤ä¡¢¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É 4¡×¤Î¥ê¥á¥¤¥¯ºîÉÊ¡ÖBIOHAZARD RE:4¡×ËÜÊÔ¤È¡¢¥¨¥¤¥À¤òÁàºî¤·¥²ー¥àËÜÊÔ¤ÎÎ¢Â¦¤òÄÉÂÎ¸³¤Ç¤¤ëDLC¡ÖSEPARATE WAYS¡×¤È¡ÖExtra DLC Pack¡×¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖBIOHAZARD RE:4 Gold Edition PS4 & PS5¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 5/¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 4ÍÑ¥½¥Õ¥È¤¬´ü´ÖÃæ¡¢³ä°ú²Á³Ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢³ä°úÂÐ¾Ý¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¤¦¤Á°ìÉô¤Ï¥»ー¥ë´ü´Ö¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
ÂÐ¾Ý¥¿¥¤¥È¥ë¾Ò²ð¡Ê°ìÉô¡Ë
¡ÖBattlefield 6¡×
²Á³Ê¡§9,800±ß¢ª6,370±ß¡Ê35%¥ª¥Õ¡Ë
¡ÖSILENT HILL f¡×
²Á³Ê¡§8,580±ß¢ª5,148±ß¡Ê40%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ö¹õ¿ÀÏÃ¡§¸ç¶õ¡×
²Á³Ê¡§7,590±ß¢ª5,692±ß¡Ê25%¥ª¥Õ¡Ë
¡ÖBIOHAZARD RE:4 Gold Edition PS4 & PS5¡×
²Á³Ê¡§5,990±ß¢ª2,396±ß¡Ê60%¥ª¥Õ¡Ë
(C) 2026 Electronic Arts Inc.Battlefield is a trademark of Electronic Arts Inc.
(C)Konami Digital Entertainment
(C) GAME SCIENCE INTERACTIVE TECHNOLOGY CO.,LTD. All Rights Reserved.
(C)CAPCOM CO., LTD. 2005, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.