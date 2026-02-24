この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「AI大学」が、「【Gemini 3.1 Pro完全ガイド】無料で使えるGoogleの最新推論AIモデル！概要＆使い方＆活用事例10選！」と題した動画を公開。Googleが2026年2月20日にリリースした最新の推論AIモデル「Gemini 3.1 Pro」について、その性能向上と具体的な活用方法を解説した。



動画によると、Gemini 3.1 Proは推論特化型モデルとして開発され、前モデルと比較して推論機能が2倍以上に向上しているという。新たな推論系AIベンチマーク「ARC-AGI-2」では77.1%のスコアを記録し、GPT-5.2やClaude Opus 4.6といった競合モデルを抑えて1位を獲得したとされる。実装状況については、Googleの公式チャット「Gemini」をはじめ、開発環境の「Google AI Studio」やコーディングツールの「Cursor」などで利用可能だ。ミライ氏は、特にGeminiアプリの「Canvas機能」を併用することで、「スライド資料の生成」や「動きのあるWebサイト制作」などが高品質に行えると実演を交えて紹介した。



動画内では活用事例として10のパターンが提示された。テキスト原稿から画像入りのスライド資料を一括生成する機能や、Three.jsライブラリを用いた「ブラウザ上で動く3Dゲーム」の生成、さらには手持ちの画像を3Dモデルへ変換する事例などが詳しく解説された。特にアプリ生成の事例では、画像生成AIモデル「Nano Banana」を組み込んだ写真編集アプリをコードなしで構築する様子が披露され、コーディング性能の高さが示された。



Gemini 3.1 Proは、Geminiアプリ（Web版・モバイル版）にて「Pro」モデルを選択することで、無料ユーザーでも一定の制限内で利用が可能となっている。動画の最後では、次期モデルに関する発表が2026年5月の開発者会議「Google I/O」で行われる可能性に触れ、「ぜひ自分の手で試してみてほしい」と視聴者に呼びかけた。