市川染五郎、親子3代ハムレット役で祖父から指輪譲り受ける 恋人役の女優を絶賛「後ろが見えるぐらいな透明感」【ハムレット】

市川染五郎、親子3代ハムレット役で祖父から指輪譲り受ける 恋人役の女優を絶賛「後ろが見えるぐらいな透明感」【ハムレット】