HYBE×Geffen Recordsのオーディション番組、審査員解禁
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年のグローバルデビューに向け、日本最高峰の才能を発掘するHYBE×Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』において、番組を通して候補生たちを審査する審査員を解禁した。
このたび、番組を通して“たった１人のスター”を発掘すべく審査員として名を連ねるのは、HYBE × Geffen Recordsのエグゼクティブ・クリエイターであり、BTSの振り付けを手がけてきたソン・ソンドゥク（Sungdeuk Son）をはじめ、振付師として国内外で活躍するNOSUKE、本プロジェクト全体を統括するHYBE×Geffen Recordsのクリエイティブ制作責任者ジェイ・イン（Jay Ihn）、BTS、TXT、ENHYPEN、LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEなどの楽曲制作にも携わってきたHYBEを代表する音楽プロデューサーのスロウ・ラビット（Slow Rabbit）、そしてHYBE×Geffen Recordsの社長を務めるミトラ・ダラブ（Mitra Darab）らグローバルで活躍するプロフェッショナルたち。審査員たちは、番組を通して候補生一人ひとりと真摯に向き合い、その成長を見届けていく。
『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、KATSEYE を手がけた HYBE×Geffen Records によるグローバル・タレント発掘プロジェクト。HYBExGeffen Recordsのトップスカウト・育成チームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加していたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の３名とともにデビューする、新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる“たった１人のアーティスト”を発掘する。
スタジオキャストには、指原莉乃、ヒコロヒー、LE SSERAFIMのSAKURAとKAZUHA、ILLITのMOKAとIROHAの６名が決定。多彩なバックグラウンドを持つMC陣が、夢を懸けて挑戦する候補生たちの姿をさまざまな角度から見守る。
（C）AbemaTV, Inc.
