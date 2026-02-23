医者が患者に”イラっとする瞬間”、第1位はコレです。
医師のひかつ先生が、自身のYouTubeチャンネル「ひかつ先生 / メディカルウォッチメン」で「【本音】医者が患者にイラっとする瞬間、第1位はコレです。」と題した動画を公開。医師が患者に対して抱く「イラっとする感情」の正体と、その背景にある医療現場の実情について持論を展開した。
動画の冒頭でひかつ先生は、医師も人間である以上、患者にイラっとすることは「絶対にある」と断言。しかし、その原因は理不尽なクレームや悪態ではなく、医学的エビデンスに基づいた最善の治療を提案した際に拒否されることだと明かした。
ひかつ先生は「こっちがもうこれがベストだという治療を提案して、患者さんが受け入れてくれない時」が最も苛立ちを感じる瞬間だと語る。具体例として、がんの標準治療を拒否し、「YouTubeで聞いたから砂糖断ちでがんが治るらしい」といった科学的根拠の乏しい代替療法を希望する患者のケースを挙げた。
この苛立ちの根本的な理由について、ひかつ先生は「医者自身に、それぞれみんなパターンがあるんですよ、治療の」と分析する。多くの医師は、自身の経験やエビデンスに基づいた「得意なパターン」「治療の方程式」を持っており、その“型”から外れることを患者に要求されると、最善を尽くせない状況にストレスを感じるのだと説明した。
一方で、ひかつ先生は治療を拒否する患者側の背景にも目を向けるべきだと主張する。自身の経験から、経済的な理由で入院ができない、仕事や介護で長期間家を空けられないなど、患者が抱える様々な事情があることを紹介。「患者さんって人それぞれ。価値観、今まで生きてきた人生観、生活背景」が異なるため、医師が考える最善と患者にとっての最善が必ずしも一致しない現実を指摘した。
最後にひかつ先生は、こうした状況に直面する医師に対し、「よっぽど無茶なことを言わない限りは、1回医者は受け止めなきゃいけない」という自身への戒めも込めた「処方箋」を提示。医療は科学的な正しさだけでなく、患者一人ひとりの人生に寄り添う必要があるというメッセージで動画を締めくくった。
