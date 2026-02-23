ミラノ・コルティナ五輪、カーリング男子はカナダが金

ミラノ・コルティナ五輪のカーリング男子は、カナダが決勝で英国に9-6で勝利し、3大会ぶりの金メダルに輝いた。ただ大会では“不正投球”疑惑も話題に。選手たちはメダル獲得後の記者会見で「皆が間違っている」と強い言葉で潔白を主張した。

今大会のカーリングは前代未聞の事態に揺れた。騒動の発端となったのは、13日（日本時間14日）に行われた男子1次リーグのスウェーデン戦での出来事。カナダのマーク・ケネディがストーンを投じた際、一度ストーンを離した後に指で押す「ダブルタッチ」の反則があったのではないかとして、スウェーデン側が申告。カナダ側は認めずに反論し、口論に発展した。その後、波紋が広がり続けるなかで、新たに16日のチェコ戦でカナダ主将ブラッド・ジェイコブスにも不正投球疑惑が浮上。審判による監視体制が二転三転するなど騒動は拡大し、厳しい視線が注がれるなかで、カナダは頂点へと駆け上がった。

中国の国際ニュース放送チャンネル「CGTN」公式Xが公開した会見動画で、スキップのブラッド・ジェイコブスは「今週いくつかの出来事があり、私たちのチームに対して不正だといった、とんでもない言葉を投げかける人たちがいた。あろうことか、そんな言葉を私たちのチームに結びつけたんだ」と疑惑に反論している。

「断言します。そういったものは、自分たちが最強のチームであることを証明したいという私たちの思いを、より一層強くさせただけだった。私たちは間違いなくトップレベルの一角であり、そして今、表彰台の頂点に立った。はっきりと言わせてくれ、私たちが世界最強のチームであると」

続けてジェイコブスは「カナダ、そしてカナダのカーリングは、私たちにとって特別なもので、非常に大きな意味を持っている。そして私たちは誠実であることを本当に大切にしている。だからこそ、戦いを通じて、皆が間違っていることを証明し、表彰台の頂点に立ちたかった」と強い言葉で潔白を主張している。

さらに「あえて言わせてくれ。私たちを卑怯者と呼んだ人たち、マーク・ケネディや、私たちについて、そしてカナダや、私たちの家族について、心のない言葉を浴びせたすべての人へ。私たちが表彰台の頂点に立ち、互いに抱き合い、金メダルを胸に満面の笑みを浮かべているあの光景が、あなたたちの脳裏に永遠に焼き付くことを願っている」と騒動の記憶が、金メダルによって塗り替えられるのを願った。



（THE ANSWER編集部）