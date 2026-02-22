2月20日に予約が開始された「『バイオハザード レクイエム』と夢ぶら下がり健康器の“恐怖の悪夢セット”」──。夢グループとカプコンの人気ゲーム『バイオハザード』シリーズ最新作『バイオハザード レクイエム』（2月27日発売）の“異例のコラボレーション商品”としてネット上で注目を集めていたが、即日完売となった。

【写真】「どんどんゾンビを倒せちゃう！」夢グループ全開、衝撃の『バイオハザード』宣伝映像

「恐怖でこわばった腰や背中もスッキリ！」

通信販売事業を行う夢グループは、石田重廣社長と所属歌手・保科有里が出演するCMが有名。石田社長は2月20日8時に『夢グループ』公式X（旧ツイッター）で、《世界的に有名なビデオゲーム「バイオハザード」最新作の宣伝を保科有里さんと一緒にやらせていただくことになりました。バイオハザードと夢グループのコラボ商品「恐怖の悪夢セット」も販売します》と告知し、CM動画も公開していた。

動画では石田社長と保科が、お馴染みの通販CMスタイルで『バイオハザード レクイエム』の「謎解き」や「アクション」といった要素を紹介。「開発者の声」はカプコン・中西晃史ディレクターのコメントが使われていたが、通販番組でもよく見られる「※個人の感想」というテロップ表示も。

さらに、今回の限定商品「『バイオハザード レクイエム』と夢ぶら下がり健康器の“恐怖の悪夢セット”」については「ゲームで疲れたらぶら下がって」「恐怖でこわばった腰や背中もスッキリ！」「健康的！」などとアピール。なお、同セットは夢グループ限定のオリジナルボックスに収められ、税込19,800円（送料別途）、限定50セット（お1人様9セットまで）の販売ということだった。

CM動画はX上で広く拡散され、「夢グループがバイオの宣伝を…？！」「ほんとに売ってるんですか！？！？！？ 企画者さんすごいよ！！！」「フェイクか何かかと思ったら…」「まじのコラボで草」「ぶら下がり健康器具付いてるwwww」「しかも完売した」「普通に企画が面白いし、宣伝効果やばくて笑う」などと大盛り上がり。

石田社長も同日12時台に「夢グループ」公式Xで《本日予約を開始した「恐怖の悪夢セット」は、おかげさまで完売いたしました。ありがとうございました》と報告。

Xユーザーからは「ほかのゲームともコラボしてほしい」という声も寄せられており、今後の展開にも期待!?