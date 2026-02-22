SNSの総フォロワー数700万人超のインフルエンサー・タレントが、芸能活動を始める前の18歳の時に撮った貴重な“クマさんヘア”の写真を公開した。アイドルグループ ・FRUITS ZIPPERの櫻井らが「かわいいー！」と絶賛した。

【映像】大人気インフルエンサーの“クマさん”ヘア姿

2月21日に配信されたABEMA『恋髪オーディション』#3で、人気インフルエンサー・タレントのなえなのが「過去イチかわいい髪型」を披露。両サイドの高い位置にお団子を作った“クマさんヘア”を公開し、お笑いコンビ・見取り図のリリーは「かわいいやん！似合うね〜」と惚れ惚れ。FRUITS ZIPPERの櫻井優衣、タレント・モデルの本田紗来ら女性MC陣も「かわいいー！」と歓声を上げた。

この写真は、なえなのが18歳の時に撮ったもの。「初めての東京の美容室で、髪の毛を染めて切って、アレンジしてもらった時。クマさんヘアが夢だったんです」と懐かしそうに目を細めた。

リリーから「この時、芸能活動は？」と聞かれると、なえなのは「ほぼしてなかったです」と説明。「かわいいですよね。この時から（笑）」と自賛すると、「自分で言うなよ（笑）」とツッコミを入れられていた。

『恋髪オーディション』は、美容師たちが得意なスタイルで「女性史上最高のベストヘア」を創り出し、女性の恋を髪から輝かせる、“次世代スター美容師”発掘プロジェクト。日本を代表するカリスマ美容師・高木琢也氏や、BTSやaespaなど数多くのK-popアーティストを担当するチェ・ムジン氏らトップ美容師が審査員を務め、3月14日開催予定の『マイナビ TGC 2026 S/S』で初代グランプリが決定する。櫻井となえなの、本田が“恋髪見届け人（MC）”を務め、全話のレギュラーゲストとしてリリー、第3話ゲストにタレントのみりちゃむが登場した。