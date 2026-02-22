ピジョンが一部ベビーフードの値上げを発表。SNSでは「買いだめしとこう」の声も。

ピジョンは2026年3月2日受注分から、ベビー関連商品の一部商品において出荷価格を改定します。

一部のベビーフードが2〜11％値上げとなります。

キユーピーは8月に育児食から撤退

ピジョンは、これまで全社を挙げて生産性の向上と経費節減に取り組んできたといいます。しかし、世界的な原油や原材料価格、資材費、エネルギー費、労務費、物流費などのコスト上昇が続く厳しい環境の中、企業努力だけではコスト上昇分を吸収することが困難な状況のため、やむを得ず一部商品の出荷価格を改定すると説明しています。

価格改定の発表を受け、SNSでは「めちゃくちゃお世話になってるよ〜」「買いだめしとこう」「キユーピーが撤退してピジョンが値上げして.........」といった声が寄せられています。

対象商品は以下の通りです。

・管理栄養士のこだわりレシピ シリーズ（9、12か月頃から）

・管理栄養士の食育レシピ 1食分の野菜シリーズ（12か月頃から）

・管理栄養士の食育レシピ 1食分の鉄・カルシウムシリーズ（1才4か月頃から）

・赤ちゃんのやわらかパックごはんシリーズ（7、9、12か月頃から）

・お野菜ふりかけシリーズ（9か月頃から）

・ソフトふりかけシリーズ（9か月頃から）

・お米のパンケーキシリーズ（9か月頃から）

・かんたん粉末＋鉄 シリーズ（5、7か月頃から）

なお、「保育園の栄養士監修幼児食シリーズ」（1才6ヵ月頃から）と「幼児食やわらかパックごはん」（1才6ヵ月頃から）は価格改定の対象外です。

一方で、キユーピーは26年8月末をもって育児食（ベビーフード・幼児食）の生産を終了し、順次販売も終了することを発表しています。

ベビーフードのレトルト食品は、ピジョン、キユーピー、和光堂が高いシェアを占めているため、ピジョンの値上げとキユーピーの撤退は、子育て世帯に大きなダメージがありそうです。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）