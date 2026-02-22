白髪あっても、若見え◎【40・50代】が真似したい♡「今っぽ白髪ぼかしヘア」

気になる白髪は、隠さず活かすのが今の時代のスタンダード。自然な立体感と透明感が生まれる「白髪ぼかしヘア」は、若見えを目指す大人女性にぴったりです。明るさや色味を調整できるので、落ち着いた雰囲気にも、明るく抜け感のある雰囲気にも対応可能。今回は40・50代が真似したくなるような白髪ぼかしヘアをご紹介します。

ハイライトがふんわりとした立体感を演出

ハイライトによって美しい毛流れが引き立てられたヘアスタイル。スタイリストの@sakosakosakosakoさんは、「暗髪ベースに細く繊細な筋感をプラスすることで、ナチュラルなのにしっかり立体感アップ」とコメントしていて、軽やかなレイヤーカットがよりエアリーに仕上がっています。

ダメージを抑えてキレイをキープ

こちらのヘアスタイルは、さりげなく白髪をぼかしながら透明感のある仕上がりがポイント。@sakosakosakosakoさんによると「1.5～2ヶ月おきのメンテナンスでキレイをキープ」できるとのことで、カラーの頻度を減らすことで髪や頭皮へのダメージと、コストも抑えられそうです。

明るくおしゃれなカラーを楽しめる

白髪ぼかしヘアは、白髪染めと違って明るいカラーを楽しめるのが魅力。こちらのヘアスタイルは、丸みのあるボブにまろやかなカラーがマッチしています。スタイリストの@yuuna__iwamaさんが「白髪を活かしてカラーもスタイルも楽しむ」とコメントするように、明るめカラーもぜひ選択肢に加えてみて。

白髪が溶け込む透明感カラー

こちらは、@yuuna__iwamaさんが「ほどよい動きのあるクラシカルロブ」と紹介しているヘアスタイル。控えめにレイヤーを入れて大人っぽく上品に仕上げています。気になる白髪がふわっと馴染む、透明感のあるカラーがおしゃれです。

