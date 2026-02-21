¼¬ÅÄºÌ¼î¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ø¥ê¥Öー¥È¡Ù¤Î¡È³Ë¿´¡É¡¡¡Ö°¦¤¹¤ë¿Í¤Î¤¿¤á¤Ê¤é°¤¤¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡×
¡¡¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎTBSÆüÍË·à¾ì¡Ø¥ê¥Öー¥È¡Ù¤è¤ê¡¢¼¬ÅÄºÌ¼î¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¥³¥á¥ó¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¥ê¥Öー¥È¡ÙÂè6ÏÃ¤Ë¿áÀÐ°ì·Ã¤¬¹çÏ»¤ÎºÊÌò¤Ç¥²¥¹¥È½Ð±é¡¡¡Ö¾¯¤·¡Ø¤¢¤ì¡©¡Ù¤È»×¤¦¥·ー¥ó¤â¡×
ËÜºî¤Ï¡¢¼ç±é¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¤¬Á±¤È°¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë°ì¿ÍÆóÌò¤ËÄ©¤à¡È¥¨¥¯¥¹¥È¥êー¥à¥Õ¥¡¥ß¥êー¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡É¡£ºÊ»¦¤·¤Îºá¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿Ê¿ËÞ¤Ê¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬¡¢²ÈÂ²¤Î¸µ¤ËÌá¤ë¤¿¤á¡¢°ÆÁ·º»ö¤Î´é¤Ë¤Ê¤êÊÑ¤ï¤ê¡¢¿¿¼Â¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¼¬ÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý¤Îµ·Æ²Êâ¡ÊÎëÌÚÎ¼Ê¿¡ËÎ¨¤¤¤ë¡Èµ·Æ²ÈÉ¡É¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¼ã¼ê·º»ö¡¦ÂÎ©Íã¡£Éô²¼¤È¤·¤Æµ·Æ²¤ÎÆ°¤¤ò¤¹¤°¤½¤Ð¤ÇÄÉ¤¦Ãæ¡¢»þ¤È¤·¤ÆÎ¢ÁÈ¿¥¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ëµ¿¤¤¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢ÁáÀ¥Î¦¡ÊÎëÌÚÎ¼Ê¿¡¿°ì¿ÍÆóÌò¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âµ¤¤ÎÈ´¤±¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·º»öÌò¤Ïº£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ë¼¬ÅÄ¡£¡ÖÉáÃÊ¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÀìÌçÍÑ¸ì¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï¡Ø¥»¥ê¥Õ¤¬¡ÊÂçÊÑ¤«¤â¡Ë¡Ä¡Ä¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¹õ´ä¡ÊÊÙ¡Ë¤µ¤ó¤¬½ñ¤«¤ì¤¿µÓËÜ¤¬ËÜÅö¤ËÍ½ÁÛ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Å¸³«¤ÎÏ¢Â³¤Ç¡¢¼¡¤«¤é¼¡¤ËÆÉ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊµÓËÜ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ç±é¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¸½¾ì¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ª¼Çµï¤ÎÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¼Çµï¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¢¤ë»þ¤Ë¡Ø¤³¤Î±Ç²è¤Î¤³¤Î¥·ー¥ó¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡Ù¤È¡¢¤´¼«¿È¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ç»ä¤¿¤Á¤Ë¤½¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤È¤Æ¤âÇ®¿´¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½ー¥É¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â¥Àー¥¯¤ÊÀ¤³¦¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Î¡Èµæ¶Ë¤Î°¦¡É¤ä¡¢¡È°¦¤¬°ìÈÖ¤ÎÀµµÁ¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ëÉôÊ¬¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¼¬ÅÄºÌ¼î¡ÊÂÎ©ÍãÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥È½Ð±é¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Î´¶ÁÛ¤³¤ì¤Þ¤Ç³ØÀ¸Ìò¤¬Â¿¤¯¼Ò²ñ¿Í¤ÎÌò¤â¤¢¤Þ¤ê·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤Ãæ¡¢½é¤á¤Æ¤Î·º»öÌò¤ÇÉáÃÊ¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÀìÌçÍÑ¸ì¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï¡Ö¥»¥ê¥Õ¤¬¡ÊÂçÊÑ¤«¤â¡Ë¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¹õ´ä¡ÊÊÙ¡Ë¤µ¤ó¤¬½ñ¤«¤ì¤¿µÓËÜ¤¬ËÜÅö¤ËÍ½ÁÛ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Å¸³«¤ÎÏ¢Â³¤Ç¡¢¼¡¤«¤é¼¡¤ËÆÉ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊµÓËÜ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡£
ÂÎ©Íã¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤Ø¤Î°õ¾Ý¿·¿Í·º»ö¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¡¢ÁÜºº¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤¿¤éÄ´¤Ù¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤Æ¤âÀµµÁ´¶¤Î¶¯¤¤¿ÍÊª¡¢¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¿¿¼Â¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÀÊ¬¤¬¾¯¤Ê¤«¤é¤º±Æ¶Á¤·¤Æ¡¢Êª¸ì¤ò¤è¤êÊ£»¨¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö～¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤¬¤È¤Æ¤âÃúÇ«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃúÇ«¤µ¤¬¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÆñ¤·¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·º»öÌò¤ò±é¤¸¤ë¾å¤Çµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ï¥¥Ï¥¤ÈÏÃ¤¹Ìò¤Ïº£¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³êÀå¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¡Ö¡Ê¥»¥ê¥Õ¤ò¡Ë¤«¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤«¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤º¢¡¢ÂÎ©¤¬ÂçÀª¤Î¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤ÎÁ°¤ÇÁÜººÊó¹ð¤ò¤¹¤ë¥·ー¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤â¡Ö¤«¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ï¤¢¤Þ¤ê»È¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¤½¤³¤Ï¾¯¤·Æñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£
¾å»Ê¤Îµ·Æ²¤Ø¤Î°õ¾Ý¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤Ê¤É¸·¤·¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤âµ¤¤Ë³Ý¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢²¿¤«¤È¾®¸À¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢°Õ³°¤ÈÍýÁÛÅª¤Ê¾å»Ê¤Ê¤Î¤«¤â¡¢¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Êâ¤¯¤Î¤¬Â®¤¯¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤âÂ©¤òÀÚ¤é¤»¤Ê¤¬¤é¾®Áö¤ê¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤Î¤¬·ë¹½ÂçÊÑ¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ó¤ÊÉÔ´ïÍÑ¤Êµ·Æ²¤È¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÊÂÎ©¤È¤¤¤¦¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÅª¤Ë¤âÀµÈ¿ÂÐ¤Ê´¶¤¸¤¬¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¤´¶¤¸¤Ëµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç±é¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¢¤ë»þ¤Ë¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Î¤³¤Î¥·ー¥ó¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¡¢¤´¼«¿È¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ç»ä¤¿¤Á¤Ë¤½¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤³¤³¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¡¢¤Ç¤âÌÜÀþ¤Ï¤³¤¦¤Ç¡×¤È¡¢¤È¤Æ¤âÇ®¿´¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤ª¼Çµï¤ÎÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¼Çµï¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤¬ËÜÊª¤ÎÁáÀ¥¤µ¤óÌò¤Î¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤µ¤ó¤Î²»À¼¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢À¼¤ò½Ð¤·¤Æ¿¿»÷¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¤è¤¯ÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤´¼«Ê¬¤Î»£±Æ¥·ー¥ó¤¬¤Ê¤¤¸½¾ì¤Ë¤âÍè¤é¤ì¤Æ¡¢¾¾»³¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ç¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦±ÇÁü¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢½é²ó¤ÎÊüÁ÷¤¬¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ò¤È¤Æ¤â¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ¢ÁÈ¿¥¤Î´´Éô¡¦°ÂÆ£Ìò¤ÎÄÅÅÄÆÆ¹¨¡Ê¥À¥¤¥¢¥ó¡Ë¤µ¤ó¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ÀÄÅÅÄ¤µ¤ó¤Î½Ð±é¤òÃÎ¤ëÁ°¤Ë¡¢ÂÎ©¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë»ûËÜ¡Ê·ÃÅÚ¡ËÌò¤ÎÃæÀî¡ÊÂçÊå¡Ë¤µ¤ó¤È¡Ö¹¥¤¤Ê·Ý¿Í¤µ¤ó¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢Æó¿Í¤È¤â¿ä¤·¤¬ÄÅÅÄ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¹¤°¸å¤ËÄÅÅÄ¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤µ¤ì¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»£±Æ¤Ç¤Ï¤´°ì½ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ª¥ó¥¨¥¢¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÂè1ÏÃ¤Ç²£ÎÎ¤¬È¯³Ð¤·¤Æ¡Ë¤¹¤°¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥É¥é¥Þ¤Î¸«¤É¤³¤íËÜÅö¤Ë¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤â¹ë²Ú¤Ç¤¹¤·¡¢¤È¤Æ¤â¥¹¥±ー¥ë´¶¤ÎÂç¤¤¤ºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡È°¦¡É¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏÌòÊÁÅª¤Ë¡¢ÁáÀ¥²È¤ÎÊý¡¹¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Î°¦¤Î¶¯¤µ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ö°¦¤¹¤ë¿Í¤Î¤¿¤á¤Ê¤é°¤¤¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤¾¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Î¶¯¤µ¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤â¥Àー¥¯¤ÊÀ¤³¦¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Î¡Èµæ¶Ë¤Î°¦¡É¤ä¡¢¡È°¦¤¬°ìÈÖ¤ÎÀµµÁ¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ëÉôÊ¬¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë