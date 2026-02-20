熊本県教育委員会は2月20日(金)、2026年度の公立高校後期（一般）選抜入試について、出願変更締切後の倍率を発表しました。

【画像で見る】あの高校の倍率は？熊本県公立高校 全52校の出願者数・志願倍率一覧

県教委によりますと、全日制・定時制52校の募集人員8762人に対する出願者は7431人です。平均倍率は全日制で0.88倍、定時制で0.31倍です。

倍率が高い学校

▼必由館高校 2.02

▼千原台高校 1.87

▼熊本工業高校 1.79

倍率が高い学科・コース

▼大津高校（普通科・スポーツコース） 6.67

▼天草拓心高校 （海洋科学科・海洋航海コース）2.83

▼熊本工業高校（機械科）（情報システム科） 2.40

39校で定員割れ

出願者数が募集人員に満たなかった学校の数は39（前年度：37）、学科・コース109（前年度：112）です。

今後の日程

試験日は3月4日(水)・5日(木)の2日間で、合格者発表は3月12日(木)です。

その後、二次募集を行う学校については3月18日（水）午後4時まで願書を受け付けます。

>>>【全52校の出願者数・志願倍率一覧】<<<

【全52校 掲載順一覧】

■済々黌・熊本・第一・第二・熊本西・熊本北・東稜

■（熊本市立）必由館・千原台

■湧心館・熊本商業・熊本工業・熊本農業

■宇土・松橋・小川工業・御船・甲佐・矢部

■岱志・玉名・玉名工業・北稜・鹿本・鹿本商工・鹿本農業・菊池・菊池農業

■阿蘇中央・大津・翔陽・小国・高森

■八代・八代清流・八代東・八代工業・八代農業・八代農業泉分校グリーンライフ科・人吉・球磨工業

■水俣・天草・天草倉岳校・牛深・天草工業・天草拓心・上天草・芦北・球磨中央・南稜・人吉五木分校

■（定時制）湧心館・熊本工業・岱志・玉名・八代工業・人吉・水俣・天草

済々黌1.41倍・熊本1.56倍・第一1.77倍・第二1.32倍・熊本西0.57倍・熊本北1.38倍・東稜1.20倍 など

（熊本市立）必由館2.02倍・千原台1.87倍 など

湧心館0.94倍・熊本商業1.51倍・熊本工業1.79倍・熊本農業1.43倍 など

宇土0.84倍・松橋0.19倍・小川工業0.89倍・御船0.98倍・甲佐0.03倍・矢部0.06倍 など

岱志0.17倍・玉名0.90倍・玉名工業0.61倍・北稜0.11倍・鹿本0.47倍・鹿本商工0.47倍・鹿本農業0.10倍・菊池0.10倍・菊池農業0.61倍 など

阿蘇中央0.13倍・大津0.78倍・翔陽1.16倍・小国0.34倍・高森0.61倍 など

八代1.02倍・八代清流0.45倍・八代東0.26倍・八代工業0.56倍・八代農業0.56倍・八代農業泉分校グリーンライフ科0.03倍・人吉0.99倍・球磨工業0.17倍 など

水俣0.30倍・天草0.80倍・天草倉岳校0.23倍・牛深0.04倍・天草工業0.96倍・天草拓心0.23倍・上天草0.06倍・芦北0.70倍・球磨中央0.13倍・南稜0.15倍・人吉五木分校0.25倍 など

（定時制）湧心館0.38倍・熊本工業0.23倍・岱志0.30倍・玉名0.38倍・八代工業0.43倍・人吉0.28倍・水俣0.33倍・天草0.25倍 など