※出願変更後【熊本県公立高校 入試倍率2026】熊本1.56倍 済々黌1.41倍 最高倍率は必由館2.02倍【全日制・定時制52校の全学科・コース掲載】
熊本県教育委員会は2月20日(金)、2026年度の公立高校後期（一般）選抜入試について、出願変更締切後の倍率を発表しました。
【画像で見る】あの高校の倍率は？熊本県公立高校 全52校の出願者数・志願倍率一覧
県教委によりますと、全日制・定時制52校の募集人員8762人に対する出願者は7431人です。平均倍率は全日制で0.88倍、定時制で0.31倍です。
倍率が高い学校
▼必由館高校 2.02
▼千原台高校 1.87
▼熊本工業高校 1.79
倍率が高い学科・コース
▼大津高校（普通科・スポーツコース） 6.67
▼天草拓心高校 （海洋科学科・海洋航海コース）2.83
▼熊本工業高校（機械科）（情報システム科） 2.40
39校で定員割れ
出願者数が募集人員に満たなかった学校の数は39（前年度：37）、学科・コース109（前年度：112）です。
今後の日程
試験日は3月4日(水)・5日(木)の2日間で、合格者発表は3月12日(木)です。
その後、二次募集を行う学校については3月18日（水）午後4時まで願書を受け付けます。
>>>【全52校の出願者数・志願倍率一覧】<<<
【全52校 掲載順一覧】
■済々黌・熊本・第一・第二・熊本西・熊本北・東稜
■（熊本市立）必由館・千原台
■湧心館・熊本商業・熊本工業・熊本農業
■宇土・松橋・小川工業・御船・甲佐・矢部
■岱志・玉名・玉名工業・北稜・鹿本・鹿本商工・鹿本農業・菊池・菊池農業
■阿蘇中央・大津・翔陽・小国・高森
■八代・八代清流・八代東・八代工業・八代農業・八代農業泉分校グリーンライフ科・人吉・球磨工業
■水俣・天草・天草倉岳校・牛深・天草工業・天草拓心・上天草・芦北・球磨中央・南稜・人吉五木分校
■（定時制）湧心館・熊本工業・岱志・玉名・八代工業・人吉・水俣・天草