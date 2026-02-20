垢抜けたい人必見！　レースキャミソールでかなえる冬→春の着回しコーデ

そろそろニットに飽きてきて、毎日のコーデがマンネリ化していませんか？

かといって冬服はこれ以上増やしたくないし……。あと1ヶ月、手持ちの服を着回して春まで過ごしたい！ そんなあなたにおすすめしたいのが今トレンドのレースキャミソール。1枚持っているだけでで印象がガラッと変えられる万能アイテムです。

今回ご紹介するのは BABYLONE（バビロン）のヘムレースキャミソール。

今回はレースキャミソールを使った冬から春への着回しコーデをご紹介します。

■まずはここから。ニットに重ねるだけの簡単レイヤード

まずは1番挑戦しやすいニットレイヤードコーデ。手持ちのニットのインナーに入れるだけで、一気に垢抜けます。

今までは白のTシャツをレイヤードして抜け感を作っていましたが、今年らしくしたいなら、断然レースキャミソールのレイヤードがおすすめです。

レースキャミソールをインするとしないのとでコーデを比べてみると一目瞭然。

レースアイテムをレイヤードすることでコーデが一気に華やかになりますよ。

■レースキャミソールが主役。トップスの上に重ねる旬コーデ

続いてはトップスの上にレイヤードしたコーデ。レースキャミソールが主役となるので

こちらはグッとオシャレな印象になります。

白のロンTの上にレースキャミソールを重ね、ボトムはデニムでカジュアルダウン。デニムとレースの組み合わせも、大人カジュアルに仕上がるのでおすすめですよ。

インナーをシアーアイテムなどに変えれば春も楽しめますよ。

■ニットコーデもレース投入で一気に春ムード

続いてはキャミソール1枚でのコーデ。1枚で着るのは勇気がいる方も、カーディガンやシャツを羽織ってみて。

冬のホワイトニットコーデにレースキャミソールをプラスするだけで、重たい印象が和らぎ、抜け感のある大人の上品スタイルに。

暖かくなったらシャツを羽織って、春らしいパステルカラーで合わせてみて下さい。

■シャツ合わせで春本番。軽やかレイヤードコーデ

シャツは短めの丈にするとレース部分がより魅せられるので、デニムと合わせてもきれいめで華やかな印象になりますよ。

■レースキャミソールでマンネリ冬コーデを卒業

いかがでしたでしょうか。ここでレースキャミソールを購入するときのポイントを。

キャミソールタイプは紐の調節が可能なものがおすすめです。ニットの長さや重ね着の仕方で長さを調節できるのでより着回し力がアップしますよ。

レースキャミソールは色々なブランドサイトから発売されていますが、色に迷ったらホワイトレースはよりキレイめに、ブラックレースはより大人っぽく仕上がります。

またデザインもさまざま。アシンメトリーなど変形タイプなどもあります。自分のスタイルに合った1枚を見つけてみてくださいね。

（ココ）

※掲載商品の情報および価格は2026年2月現在