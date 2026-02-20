斬新なレインコートを着た柴犬の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で98万5000回再生を突破し、「ナイスアイディアw」「給食のおばちゃん感(笑)」「可愛すぎてたまらない」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：犬のカッパが乾いていないので『ビニール袋』を着せた結果…似合いすぎている『まさかの光景』】

雨の日にお散歩へ

TikTokアカウント「shibainu.pon」の投稿主さんは、柴犬の『ポン』ちゃんとの平和な日常を紹介しています。この日、日課のお散歩に行くことにしたポンちゃん。しかし、外はあいにくの雨模様だったそうです。

さらに残念なことに、長く続く雨でレインコートが乾いておらず、着ることができなかったといいます。投稿主さんがポンちゃんに事情を説明しますが、納得がいかない様子…。

そこで、応急的にレインコートを自作することにしました。使ったのは、家にあったビニール袋。胴体部分とフードにそれぞれちょうどいいサイズの袋を合わせてみると…。

体はしっかりカバーされ、ポンちゃんにぴったりな仕上がりに！！フードには顔に合わせて穴も開けたため、市販のレインコートのような形になったのでした。

シャカシャカ音にホッコリ

お手製レインコートを着用して、意気揚々とお散歩に出かけたポンちゃん。しかし、やはり既製品には敵わなかったようです。ビニールが擦り合わさるシャカシャカ音が気になってしまったといいます。また、風でフードが脱げるというアクシデントも。

実用性にはまだまだ伸びしろがありそうですが、ポンちゃんのためだけに作ったとあって、これ以上ないほど似合っていたそう。まさにオーダーメイドなレインコートを着て、特別なお散歩になったのではないでしょうか♪

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「可愛いことに変わりはない」「満足そうに歩いてて微笑ましい」「雨の中散歩お疲れ様でした」などたくさんの反響がありました。

新しいレインコートと同居犬

現在、ポンちゃんは新しいレインコートを買ったといいます。明るい黄色のレインコートも、ポンちゃんによく似合っているとか。

また、ポンちゃんには「チビ」ちゃんという同居犬もいるそう。仲良しの2匹は、おでかけ着や浴衣などのオシャレを一緒に楽しんでいるといいます。2匹の可愛い姿から目が離せませんね！

TikTokアカウント「shibainu.pon」には、ポンちゃん＆チビちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「shibainu.pon」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。