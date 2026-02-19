ディナモ・ザグレブがデビュー日にカズを祝福

J3リーグの福島ユナイテッドに所属する元日本代表FW三浦知良へ、かつて所属したクロアチアの名門ディナモ・ザグレブが2月17日にSNSを通じてメッセージを送った。

ディナモ・ザグレブが公式「X」アカウントにメッセージを投稿した2月17日は、カズが同クラブでデビューした日だったという。クラブは「ミウラ！ レジェンドの三浦知良はちょうど27年前の1999年2月17日、3-0でムラドスト127を破った試合で、青いユニフォームを着てデビューしました」と、イタリア挑戦に続く、二度目の欧州挑戦となったクロアチアでの戦いがスタートだったことを振り返った。

そして、「カズがプロのキャリアを歩み始めたのは、ブラジルのサントスであり、ブラジルで4年を過ごした後、母国の日本に戻り、キャリアの大部分をそこで過ごしました。日本代表では89試合に出場し55ゴールを決め、フットサル代表では6試合に出場し1ゴールを挙げました。ヨーロッパでは、ディナモ・ザグレブ以外にイタリアのジェノアとポルトガルのオリベイレンセでもプレーしました」と、そのキャリアを伝えている。

さらに「三浦知良は今年、福島ユナイテッドのユニフォームで、プロサッカーの40周年となる節目のシーズンを戦っています！」と、現役プロ選手を続けていることにも触れ、「親愛なるカズ、その記録と忘れがたいキャリアを祝福します！」と、今月26日に59歳となるカズへのメッセージを締めくくっている。（FOOTBALL ZONE編集部）