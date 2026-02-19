フジ『Mr.サンデー』、15日の放送内容を謝罪「再発防止を徹底」
フジテレビは19日、同局『Mr.サンデー』（毎週日曜 後10：00）の公式サイトにて、15日放送の同番組の内容について謝罪した。
【写真】深く頭を下げる清水賢治社長
同番組は、サイトに「Mr.サンデー」名義の文書を投稿「2月15日放送のMr.サンデーにて、先に行われた衆議院議員選挙に関するニュースを取り上げた際、比例代表・東京ブロックにおける政党ごとの得票率を紹介しましたが、これらをまとめた情報モニターに「日本保守党」と「減税日本・ゆうこく連合」が記載されていませんでした」と内容を報告。
続けて「「日本保守党」と「減税日本・ゆうこく連合」を含めた得票率は以下の通りです」とし、各党の得票率を記載した。
さらに「記載漏れをお詫びし、再発防止を徹底してまいります」と結んだ。
■全文
2月15日放送のMr.サンデーにて、先に行われた衆議院議員選挙に関するニュースを取り上げた際、比例代表・東京ブロックにおける政党ごとの得票率を紹介しましたが、これらをまとめた情報モニターに「日本保守党」と「減税日本・ゆうこく連合」が記載されていませんでした。
「日本保守党」と「減税日本・ゆうこく連合」を含めた得票率は以下の通りです。
自由民主党 約33.1％ / 中道改革連合 約16.5% / チームみらい 約13.1％ / 国民民主党 約11.0％ /参政党 約6.3％ / 日本共産党 約6.0% / 日本維新の会 約5.7％ / 日本保守党 約3.1％ /れいわ新選組 約2.7％ / 減税日本・ゆうこく連合 約1.3％ / 社会民主党 約1.2％
記載漏れをお詫びし、再発防止を徹底してまいります。
Mr.サンデー
【写真】深く頭を下げる清水賢治社長
同番組は、サイトに「Mr.サンデー」名義の文書を投稿「2月15日放送のMr.サンデーにて、先に行われた衆議院議員選挙に関するニュースを取り上げた際、比例代表・東京ブロックにおける政党ごとの得票率を紹介しましたが、これらをまとめた情報モニターに「日本保守党」と「減税日本・ゆうこく連合」が記載されていませんでした」と内容を報告。
さらに「記載漏れをお詫びし、再発防止を徹底してまいります」と結んだ。
■全文
2月15日放送のMr.サンデーにて、先に行われた衆議院議員選挙に関するニュースを取り上げた際、比例代表・東京ブロックにおける政党ごとの得票率を紹介しましたが、これらをまとめた情報モニターに「日本保守党」と「減税日本・ゆうこく連合」が記載されていませんでした。
「日本保守党」と「減税日本・ゆうこく連合」を含めた得票率は以下の通りです。
自由民主党 約33.1％ / 中道改革連合 約16.5% / チームみらい 約13.1％ / 国民民主党 約11.0％ /参政党 約6.3％ / 日本共産党 約6.0% / 日本維新の会 約5.7％ / 日本保守党 約3.1％ /れいわ新選組 約2.7％ / 減税日本・ゆうこく連合 約1.3％ / 社会民主党 約1.2％
記載漏れをお詫びし、再発防止を徹底してまいります。
Mr.サンデー