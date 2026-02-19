フジテレビ（C）ORICON NewS inc.

　フジテレビは19日、同局『Mr.サンデー』（毎週日曜　後10：00）の公式サイトにて、15日放送の同番組の内容について謝罪した。

　同番組は、サイトに「Mr.サンデー」名義の文書を投稿「2月15日放送のMr.サンデーにて、先に行われた衆議院議員選挙に関するニュースを取り上げた際、比例代表・東京ブロックにおける政党ごとの得票率を紹介しましたが、これらをまとめた情報モニターに「日本保守党」と「減税日本・ゆうこく連合」が記載されていませんでした」と内容を報告。

　続けて「「日本保守党」と「減税日本・ゆうこく連合」を含めた得票率は以下の通りです」とし、各党の得票率を記載した。

　さらに「記載漏れをお詫びし、再発防止を徹底してまいります」と結んだ。

