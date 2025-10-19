１９日放送のフジテレビ系情報番組「Ｍｒ．サンデー」（日曜・午後８時５４分）では、「どうなる日本政治ＳＰ」と題し、激動の政局を自民党と日本維新の会が２０日にも連立政権合意書に署名する見通しとなったこと中心に報じた。この日の番組に生出演した国民民主党の玉木雄一郎代表は元ＮＨＫの岩田明子氏に「自民、維新と組むことも？」と聞かれると「政策が一致したら当然あります」と返答。「（支持母体の）連合のいいなり