こわっ…「奥さんが妊娠中の店長を落としたい」泣いている新人バイトの本音が怖すぎる【作者に聞く】
SNSでフォロワーから寄せられた不倫体験談を漫画化しているぽん子さん(@ponko008)。なかでも、妻が初めての出産を控える中、夫が19歳の女性と不倫関係に陥る様子を描いた『妻の出産よりも19歳バイトに沼る不倫夫の末路』は大きな反響を呼んだ。
■「奥さんが妊娠中の店長…落としたい」
物語は、夫がバイト先の新人・ななが泣いているところに遭遇する場面から動き出す。付き合っている主任と喧嘩をして落ち込む彼女。夫は店長として彼女を元気づけようと、「俺も職場恋愛だったからさ」と優しく語りかける。しかし、その優しさは彼女のターゲットになるきっかけでしかなかった。夫の親切心を利用し、ななは心の中でこう画策していたのだ。
純粋な相談に見せかけて、既婚者を狙う19歳の計算高さ。本作は、そんな「シタ側(不倫した側)」の視点から描かれる赤裸々な心理描写が見どころだ。
■いつでもどこでも不倫はある
妻の妊娠中は夫が浮気しやすいと言われるが、実際はどうなのか。日々多くの体験談が届くぽん子さんは、「奥さんの妊娠中や産後に不倫をする人は多いと思います」と語る。「ただ、タレコミベースで言うと、その時期が際立って多いというわけでもありません。いつでもどこでも不倫はあるんだな、というのが正直な感想です」また、漫画化するエピソードの選び方にも慎重だ。不倫は非常にセンシティブな内容のため、投稿者が後から「やっぱり漫画にしないで」と心変わりすることも少なくない。そのため、トラブルを避ける意味でも、なるべく近しい人や信頼できる人からのタレコミを優先して作品にしているという。「いつでもどこでも起きる」不倫のリアル。その泥沼を覗き見る覚悟はあるだろうか。
取材協力：ぽん子(@ponko008)
