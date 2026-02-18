TVアニメ『異世界の沙汰は社畜次第』オリジナル・サウンドトラックCDの発売が3月18日に決定＆ジャケ写も公開!!
シリーズ累計200万部突破、氷の貴公子×効率厨サラリーマンが織りなす大人気異世界BL『異世界の沙汰は社畜次第』。
本作は、聖女召喚に巻き込まれた三十路手前のサラリーマン・近藤誠一郎(CV.伊東健人)が、転移先の異世界ロマーニ王国でも経理課で働くことになり、氷の貴公子・アレシュ(CV.前野智昭)らと出会っていく様子が描かれている、異世界×仕事×BLといった異色の組み合わせが生み出す新感覚ファンタジー物語。
TVアニメ『異世界の沙汰は社畜次第』オリジナル・サウンドトラックCDの発売が3月18日に決定した。
作曲家大橋 恵が手掛けた、物語を彩るファンタジーの世界の壮大で品位のある楽曲群を全43曲収録。さらに、koboreが歌うOPテーマ「Magic」、MORISAKI WINが歌うEDテーマ「Back to Back」それぞれのTVサイズも収録決した。
●リリース情報
TVアニメ『異世界の沙汰は社畜次第』オリジナル・サウンドトラック
2026年3月18日発売
音楽：大橋 恵
価格：￥4,180（税込）
商品詳細はこちら
＜TRACK LIST＞
01. 異世界への扉（M-01H）
02. Magic（TVサイズ）／歌：kobore
作詞・作曲：佐藤 赳 編曲：kobore
03. 誠一郎の望み（M-01A）
04. 王宮経理課へようこそ！（M-12）
05. 氷の貴公子（M-02A）
06. 淡々とこなす日々の業務（M-01B）
07. 城下町の人々（M-09B）
08. すっかり染みついた社畜根性（M-17）
09. 疲れが吹っ飛ぶ栄養剤（M-01D）
10. 中毒症状（M-19）
11. 治癒魔法（M-25）
12. 魔力を馴染ませる処置（M-08）
13. 仕事に打ち込む誠一郎（M-01C）
14. 常識の異なる異世界人（M-02B）
15. シーロによる診断（M-13）
16. 鑑定魔法（M-29）
17. 一緒に食事を（M-04）
18. 初めての感情（M-07）
19. 重ねた唇（M-01G）
20. 定時帰宅で絶好調？！（M-03）
21. 隠れ家にて（M-02E）
22. 年下は恋愛対象外（M-05）
23. 価値観の違い（M-02C）
24. 初恋と呼ぶに相応しい（M-16）
25. 不穏な空気（M-20）
26. 結界魔法（M-26）
27. 晩餐会（M-11）
28. 好奇心旺盛な魔導士（M-14）
29. ロマーニ王国（M-09A）
30. 効率重視！（M-06）
31. 喋り方を改めろ（M-02D）
32. すれ違う想い（M-01F）
33. 聖女への献身（M-15）
34. 魔の森への入口（M-22）
35. 緊急事態発生！（M-21）
36. アレシュ率いる第三騎士団（M-02F）
37. 攻撃魔法（M-27）
38. 浄化魔法（M-30）
39. 風魔法（M-28）
40. 教会（M-10）
41. 闇の奥へと（M-18）
42. 御神体（M-23）
43. マーラの丘（M-24）
44. 今はまだ、このままで（M-01E）
45. Back to Back（TVサイズ）／歌：MORISAKI WIN
作詞・作曲：園田健太郎 編曲：岸田勇気
購入者特典情報
下記対象店舗にてご購入の方に、対象アイテムを先着でプレゼント！
アニメイト：ましかくブロマイド（ジャケ写絵柄）
Amazon.co.jp：メガジャケ
●作品情報
TVアニメ『異世界の沙汰は社畜次第』
AT-X 、TOKYO MX、BS11ほかにて放送中！
各配信サイトでも順次配信予定！
AT-X 毎週火曜 23：00〜 ※リピート放送 毎週木曜11：00〜／毎週月曜17：00〜
TOKYO MX 毎週火曜 24：30〜
BS11 毎週火曜 24：30〜
サンテレビ 毎週火曜 24：30〜
KBS京都 毎週火曜 24：30
※放送日は変更となる可能性があります。
【STAFF】
原作：八月 八（KADOKAWA刊）
原作イラスト：大橋キッカ
監督：石平信司
助監督：山田 晃
シリーズ構成：中村能子
キャラクターデザイン：藤井まき
美術監督：黛 昌樹
色彩設計：桂木今里
撮影監督：下崎 昭
編集：白石あかね
音響監督：はたしょう二
音響効果：出雲範子
録音：鶴巻慶典
音響制作：サウンドチーム・ドンファン
音楽：大橋 恵
音楽制作：日本コロムビア
アニメーション制作：スタジオディーン
製作：「異世界の沙汰は社畜次第」製作委員会
【CAST】
近藤誠一郎：伊東健人
アレシュ・インドラーク：前野智昭
ノルベルト：山下誠一郎
カミル：東地宏樹
ユーリウス：山口智広
白石優愛：鎌倉有那
イスト：虎島貴明
シーロ：森崎ウィン
オルジフ：興津和幸
セリオ：井澤詩織
シーグヴォルド：小野友樹
＜イントロダクション＞
三十路目前のサラリーマン・近藤誠一郎は、ある日、聖女召喚に巻き込まれて異世界のロマーニ王国に転移してしまう。昼夜を問わず働き続け社畜根性が染みついていた誠一郎は、異世界でも仕事を要求し、王宮の経理課で働くことに。
経理課の立て直しを進める忙しい日々のなか、誠一郎が手に入れたのは『疲れが吹っ飛ぶ栄養剤』。栄養剤のおかげで、元からあった体調不良も疲労もなくなり感激するが、異世界の魔素耐性のない誠一郎は副作用のせいで命の危機に！
助かるためには、魔力のある人に「魔力を馴染ませてもらう」必要があり、誠一郎は『氷の貴公子』と呼ばれる第三騎士団団長アレシュに身をゆだねることになるが――
©2026 八月八・大橋キッカ/KADOKAWA/「異世界の沙汰は社畜次第」製作委員会
