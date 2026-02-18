TVアニメ『異世界の沙汰は社畜次第』オリジナル・サウンドトラックCDの発売が3月18日に決定＆ジャケ写も公開!!

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

シリーズ累計200万部突破、氷の貴公子×効率厨サラリーマンが織りなす大人気異世界BL『異世界の沙汰は社畜次第』。

本作は、聖女召喚に巻き込まれた三十路手前のサラリーマン・近藤誠一郎(CV.伊東健人)が、転移先の異世界ロマーニ王国でも経理課で働くことになり、氷の貴公子・アレシュ(CV.前野智昭)らと出会っていく様子が描かれている、異世界×仕事×BLといった異色の組み合わせが生み出す新感覚ファンタジー物語。

TVアニメ『異世界の沙汰は社畜次第』オリジナル・サウンドトラックCDの発売が3月18日に決定した。

作曲家大橋 恵が手掛けた、物語を彩るファンタジーの世界の壮大で品位のある楽曲群を全43曲収録。さらに、koboreが歌うOPテーマ「Magic」、MORISAKI WINが歌うEDテーマ「Back to Back」それぞれのTVサイズも収録決した。

●リリース情報

TVアニメ『異世界の沙汰は社畜次第』オリジナル・サウンドトラック

2026年3月18日発売

音楽：大橋 恵

価格：￥4,180（税込）

＜TRACK LIST＞

01. 異世界への扉（M-01H）

02. Magic（TVサイズ）／歌：kobore

作詞・作曲：佐藤 赳 編曲：kobore

03. 誠一郎の望み（M-01A）

04. 王宮経理課へようこそ！（M-12）

05. 氷の貴公子（M-02A）

06. 淡々とこなす日々の業務（M-01B）

07. 城下町の人々（M-09B）

08. すっかり染みついた社畜根性（M-17）

09. 疲れが吹っ飛ぶ栄養剤（M-01D）

10. 中毒症状（M-19）

11. 治癒魔法（M-25）

12. 魔力を馴染ませる処置（M-08）

13. 仕事に打ち込む誠一郎（M-01C）

14. 常識の異なる異世界人（M-02B）

15. シーロによる診断（M-13）

16. 鑑定魔法（M-29）

17. 一緒に食事を（M-04）

18. 初めての感情（M-07）

19. 重ねた唇（M-01G）

20. 定時帰宅で絶好調？！（M-03）

21. 隠れ家にて（M-02E）

22. 年下は恋愛対象外（M-05）

23. 価値観の違い（M-02C）

24. 初恋と呼ぶに相応しい（M-16）

25. 不穏な空気（M-20）

26. 結界魔法（M-26）

27. 晩餐会（M-11）

28. 好奇心旺盛な魔導士（M-14）

29. ロマーニ王国（M-09A）

30. 効率重視！（M-06）

31. 喋り方を改めろ（M-02D）

32. すれ違う想い（M-01F）

33. 聖女への献身（M-15）

34. 魔の森への入口（M-22）

35. 緊急事態発生！（M-21）

36. アレシュ率いる第三騎士団（M-02F）

37. 攻撃魔法（M-27）

38. 浄化魔法（M-30）

39. 風魔法（M-28）

40. 教会（M-10）

41. 闇の奥へと（M-18）

42. 御神体（M-23）

43. マーラの丘（M-24）

44. 今はまだ、このままで（M-01E）

45. Back to Back（TVサイズ）／歌：MORISAKI WIN

作詞・作曲：園田健太郎 編曲：岸田勇気

購入者特典情報

下記対象店舗にてご購入の方に、対象アイテムを先着でプレゼント！

アニメイト：ましかくブロマイド（ジャケ写絵柄）

Amazon.co.jp：メガジャケ

●作品情報

TVアニメ『異世界の沙汰は社畜次第』



AT-X 、TOKYO MX、BS11ほかにて放送中！

各配信サイトでも順次配信予定！

AT-X 毎週火曜 23：00〜 ※リピート放送 毎週木曜11：00〜／毎週月曜17：00〜

TOKYO MX 毎週火曜 24：30〜

BS11 毎週火曜 24：30〜

サンテレビ 毎週火曜 24：30〜

KBS京都 毎週火曜 24：30

※放送日は変更となる可能性があります。

【STAFF】

原作：八月 八（KADOKAWA刊）

原作イラスト：大橋キッカ

監督：石平信司

助監督：山田 晃

シリーズ構成：中村能子

キャラクターデザイン：藤井まき

美術監督：黛 昌樹

色彩設計：桂木今里

撮影監督：下崎 昭

編集：白石あかね

音響監督：はたしょう二

音響効果：出雲範子

録音：鶴巻慶典

音響制作：サウンドチーム・ドンファン

音楽：大橋 恵

音楽制作：日本コロムビア

アニメーション制作：スタジオディーン

製作：「異世界の沙汰は社畜次第」製作委員会

【CAST】

近藤誠一郎：伊東健人

アレシュ・インドラーク：前野智昭

ノルベルト：山下誠一郎

カミル：東地宏樹

ユーリウス：山口智広

白石優愛：鎌倉有那

イスト：虎島貴明

シーロ：森崎ウィン

オルジフ：興津和幸

セリオ：井澤詩織

シーグヴォルド：小野友樹

＜イントロダクション＞

三十路目前のサラリーマン・近藤誠一郎は、ある日、聖女召喚に巻き込まれて異世界のロマーニ王国に転移してしまう。昼夜を問わず働き続け社畜根性が染みついていた誠一郎は、異世界でも仕事を要求し、王宮の経理課で働くことに。

経理課の立て直しを進める忙しい日々のなか、誠一郎が手に入れたのは『疲れが吹っ飛ぶ栄養剤』。栄養剤のおかげで、元からあった体調不良も疲労もなくなり感激するが、異世界の魔素耐性のない誠一郎は副作用のせいで命の危機に！

助かるためには、魔力のある人に「魔力を馴染ませてもらう」必要があり、誠一郎は『氷の貴公子』と呼ばれる第三騎士団団長アレシュに身をゆだねることになるが――

©2026 八月八・大橋キッカ/KADOKAWA/「異世界の沙汰は社畜次第」製作委員会

関連リンク

TVアニメ『異世界の沙汰は社畜次第』公式サイト

https://iseshachi.com