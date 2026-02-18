「百間」はなんて読む？「ひゃく」以外の読み方を思い出して！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「百間」はなんて読む？
「百間」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、埼玉県の地名です。
いったい、「百間」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「もんま」でした。
百間は、埼玉県南埼玉郡宮代町に位置しています。
宮代町には、遊園地と動物園を融合したハイブリッドレジャーランド「東武動物公園」があります。
40年以上の歴史があり、ホワイトタイガーをはじめとした約120種類の動物を見に多くの人々が訪れるスポットで、夏はプールも人気ですよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部