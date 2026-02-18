「百間」はなんて読む？「ひゃく」以外の読み方を思い出して！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「百間」はなんて読む？

「百間」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、埼玉県の地名です。 いったい、「百間」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「もんま」でした。 百間は、埼玉県南埼玉郡宮代町に位置しています。 宮代町には、遊園地と動物園を融合したハイブリッドレジャーランド「東武動物公園」があります。 40年以上の歴史があり、ホワイトタイガーをはじめとした約120種類の動物を見に多くの人々が訪れるスポットで、夏はプールも人気ですよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》

