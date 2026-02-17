「ちょっと待って、怖い怖い怖い！」タレントの小森純が、自分と同世代でありながら既に孫を持つ女性の若すぎるビジュアルに、恐怖すら感じるほどの衝撃を受ける場面があった。

【映像】36歳でおばあちゃんになった美女

ABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティ。ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がMCを務め、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）がレギュラー出演している。

番組内の「30代のおばあちゃん」を調査する企画で、リポーターの小森は東京都内の公園を訪れ、36歳という若さで初孫を授かったありささんに密着した。現在は38歳となったありささんだが、茶髪でスタイリッシュなその姿は、22歳の長女・せいらさんと並ぶとまるで姉妹のよう。ピクニック中の一家に歩み寄った小森は、おばあちゃんを探して周囲を見渡し「今日おばあちゃんがいない。怖い怖い、おばあちゃんいない！」とパニックになり、ありささんが本人だと名乗り出ると「は！？ 38歳！？」と絶叫した。

ありささんの家族構成は、38歳の本人を筆頭に、22歳の長女、15歳の長男、そして二女と1歳半の孫という5人暮らし。ありささん自身が16歳の時に長女を出産し、その長女もまた若くして母になったそうだ。