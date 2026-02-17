【スヌーピーミュージアム】ふかふかミュージアムが3月7日（土）スタート！
スヌーピーミュージアムの体験が大幅に充実！ 抱きついたり、寝転んだりできる「ふかふかミュージアム」が3月7日（土）より開催される。そして、 新企画展「Together with LINUS みんなのライナス」 も同時開催される。
スヌーピーミュージアムでは、2026年3月7日（土）より、かわいいスヌーピーたちに癒されながら楽しめる体験がさらに広がる新企画「ふかふかミュージアム」がスタート。
館内にはスヌーピーやきょうだいたちに抱きついて写真が撮れるフォトスポットや、寝転んで本を読んだり、くつろいだりできる ”ふかふか” のエリアなど、 楽しい体験を新たに多数追加される。
また、2月16日（月）から3月6日（金）までの期間、スヌーピーミュージアム公式SNSにてぬいぐるみを使った「ふかふかスヌーピー」のコンテンツが毎日投稿される。かわいいスヌーピーたちに癒されながら、「ふかふかミュージアム」のはじまりを楽しもう。
そして、 新企画展「Together with LINUS みんなのライナス」 も同時開催し、 ミュージアムショップ「BROWNS STORE」では企画展関連グッズが新発売される。
水色の安心毛布がトレードマークのライナスは、親友チャーリー・ブラウンと人生を語り合い、その妹のサリーからは「わたしのかわいいバブーちゃん」と熱視線を浴びる。スヌーピーはいつでもライナスの安心毛布を狙い、家の中や野原を駆け巡る争奪戦は『ピーナッツ』の名エピソードのひとつ。聖書を引用し、哲学的な考えを述べる大人びたライナスだが、「カボチャ大王」の妄想からは離れられない。毎年ハロウィーンの夜に畑に出かけ、願いを叶えてくれるカボチャ大王を待ちわびて過ごす。優しく思慮深く、でもちょっとおっちょこちょい。そんなライナスに、誰しもが深い親しみを感じる。本展では選りすぐった45点のコミック原画・複製原画を通じてライナスの魅力を紹介する。
また、刺繍フラットトートバック ライナス＆スヌーピー、キルティングポーチ ライナス＆スヌーピー、ぬいぐるみ ふにゃもこリラックススヌーピーなど、関連グッズも販売される。
なお、 「ふかふかミュージアム」オープンのため3月2日（月）〜3月6日（金）は休館となるのでご注意を。
新しく生まれ変わるスヌーピーミュージアムに、乞うご期待。
（C） 2026 Peanuts Worldwide LLC
