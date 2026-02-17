【米国株式市場】ニューヨーク市場

NYダウ： プレジデントデーの祝日のため休場

NASDAQ： プレジデントデーの祝日のため休場

1.概況

米国市場はプレジデントデーの祝日で休場でした。

2.経済指標等

主要な経済指標の発表はありませんでした。

3.為替・金利等

米国債券市場はプレジデントデーの祝日で休場でした。17日朝のドル円は153円台半ばで推移しています。

VIEW POINT: 今日の視点

米国市場が休場だったため、本日の日本市場は材料難から小動きでのスタートが見込まれます。為替相場ではドル円が153円台半ばと、前日より円安方向で推移しており、この点は輸出関連銘柄を支えると考えられます。日中の材料としては、12時に開催される「Digital Space Conference 2026」で片山さつき財務相が登壇することなどが挙げられますが、株式市場への影響は限定的と思われ、終日を通して膠着感のある展開が予想されます。

（マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部 山口 慧太）

マネックス証券 フィナンシャル・インテリジェンス部