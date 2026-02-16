ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のショートトラック男子500メートルが16日に行われ、予選で生まれた珍しいシーンが話題となっている。

予選2組。最終コーナーでレイニス・ベルジンス（ラトビア）とファルカン・アカル（トルコ）が接触。2人が転倒した。前を滑っていたピエトロ・シゲル（イタリア）も巻き込まれバランスを崩すも立て直し、なんと後ろ向きでフィニッシュし、組2着で準々決勝に進出した。

NHK総合でも中継されたレース。ネット上のファンからは「ショートトラックおもしろい、後ろ向きでゴールしたの初めて見た」「笑っちゃいけないけど、後ろ向き写真判定＆映像何度も出て面白いw」「後ろ向きフィニッシュでお尻のほうが先にゴールしちゃった」「後ろ向き写真判定おもろいな」「後ろ向きで写真判定はなかなか面白いwww」などの声が上がった。

また、前日にはデュアルモーグル男子でも堀島行真も後ろ向きでフィニッシュするシーンがあり、「まさかデュアルモーグルだけじゃなくショートトラックでも後ろ向きゴールを見る事になるとは!!」「ショートトラックでも後ろ向きでフィニッシュする選手が！ 流行ってんの？」「後ろ向きゴールはモーグルだけではなかった！」との声もあった。



（THE ANSWER編集部）