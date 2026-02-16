ANNA SUI miniとクロミのコラボが今年も実現！
「ANNA SUI mini（アナ スイ・ミニ）」より、サンリオの大人気キャラクター「クロミ」とのスペシャルコラボアイテムが登場。2026年2月20日（金）より発売される。また全国直営店・公式オンラインショップ「ナルミヤオンラインにて入荷次第順次お取り扱いされる。
クロミは、自称マイメロディのライバル。乱暴者に見えるけれど、実はとっても乙女チック！？
イケメンがだ〜い好き。黒いずきんとピンクのどくろがチャームポイント。
世界中をクロミ化するため奮闘中！
そんなクロミが星空に浮かぶ様子を表現したオリジナル総柄を使用したシリーズが登場。
Tシャツは程よくゆとりのあるビッグシルエットで今っぽい着こなしが楽しめ、袖のジップデザインが、コーディネートにちょっぴり辛口なディテールをプラス。3WAYペットボトルショルダーバッグは、学校行事やお出かけにも使える便利アイテムだ。
また今回初登場のレインコートと折り畳み傘は、憂鬱な雨の日でも楽しく過ごせるアイテム。レインコートは、ランドセルやリュックを背負ったままでも着用可能なので入学準備品としてもオススメだ。
幻想的でドリーミーな特別感あふれるワンピースは、ふんわりと広がるスカートのシルエットで、華やかなドレスアップスタイルが簡単に完成する。ウエスト部分のレースアップデザインが、甘さの中にほんのり辛口なアクセントを添えるポイント。
そして、トレンドデザインのアイテムや、大人まで使える小物もたくさん。ナイロンリュックや合皮ミニバッグ、キャップなどがラインナップされている。
