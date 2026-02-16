¡Ö¤ªÉô²°¤¬¥Ô¥«¥Ô¥«¤¹¤®¤Æ¡Ä¡×ÉÔÆ°»º¤Î¥×¥í¤¬»×¤ï¤ºµã¤¤¤¿¡ÈÍýÁÛÅª¤¹¤®¤ëÂàµî¡É¤¬ÏÃÂê¤Ë
¡Öº£Æü¤ÏÂàµîÎ©²ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤«¤éÆþµï¤«¡©¤Ã¤ÆÄø¤ªÉô²°¤¬¥Ô¥«¥Ô¥«¤¹¤®¤Æ´ò¤·¤¯¤Æµã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¾Î©¤ÄÄ»À×¤òÂù¤µ¤º¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤â¤³¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥Ô¥«¥Ô¥«¤Ç¤¹¡ª
¤½¤ó¤ÊÅê¹Æ¤¬X¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä®ÉÔÆ°»º¤µ¤ó¡Ê@machirealestate¡Ë¡£ÄÂÂßÉÔÆ°»º¤Î¸½¾ì¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡È¥×¥í¡É¤¬¡¢»×¤ï¤º´¶¾ð¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÂàµîÎ©²ñ¤¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤À¡£
¡Öº£¤¹¤°ÆâÍ÷¤Ç¤¤½¤¦¡×
¡ÖÁ°¤Î½»¿Í¤¬åºÎï¤À¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤³¤ÎÉô²°¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×
¡Ö¿å²ó¤ê¤¬¥Ô¥«¥Ô¥«¤À¤È°¦¤ò´¶¤¸¤ë¡×
¥ê¥×¥é¥¤Íó¤Ë¤Ï¡¢´¶¿´¤¹¤ëÀ¼¤¬Â³½Ð¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÆþµï»þ¤Ë¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Âå¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Âàµî»þ¤âÀÁµá¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÆó½Å¼è¤ê¤Ç¤Ï¡©¡×¡ÖÂàµîÈñÍÑ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬ÂÅÅö¤Ê¤Î¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÀÚ¼Â¤Êµ¿Ìä¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¡¢Ä®ÉÔÆ°»º¤µ¤ó¤Ë¾Ü¤·¤¯ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
´ØÀ¾¤Î1LDK¡¢40Ö¡£3Ç¯½»¤ó¤À¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¾õÂÖ
º£²óÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êª·ï¤Ï¡¢´ØÀ¾ÃÏÊý¤Ë¤¢¤ë1LDK¡ÊÌó40Ê¿ÊÆ¡Ë¡£Âàµî¼Ô¤ÏÌó3Ç¯´Ö½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Î©²ñ¤¤»þ¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä®ÉÔÆ°»º¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¿å²ó¤ê¤¬¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ô¥«¥Ô¥«¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£±øÂ»¤äÇËÂ»²Õ½ê¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¯¡¢ÃúÇ«¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢´¶Æ°¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Ä¹Ç¯ÉÔÆ°»ºÄÂÂß¶È¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¿Ãæ¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¾õÂÖ¤Ç¤ÎÂàµî¤Ï¡Ö¤´¤¯¤¿¤Þ¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¡£
ÉÔÆ°»º¤Î¥×¥í¤¬¹Í¤¨¤ë¡ÖÍýÁÛÅª¤ÊÂàµî¡×¤È¤Ï
¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¤ÎÌÜ¤«¤é¸«¤Æ¡ÖÍýÁÛÅª¤ÊÂàµî¡×¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ê¤Î¤«¡£
¡Ö¶ù¡¹¤Þ¤ÇÁÝ½ü¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÈËá¤¾å¤²¤ÆÊÖ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡É¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤¹¡£ÂÚÇ¼¤â¤Ê¤¯¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤â¤Ê¤¯¡¢ºÇ¸å¤Ë¸°¤òÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£¤½¤Î°ìÏ¢¤¬¤È¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Èþ¤·¤¤¿´¤Î»ý¤Á¼ç¤À¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡È¼Ú¤ê¤¿Éô²°¤òåºÎï¤ËÊÖ¤¹¡É¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëºî¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÍÊÁ¤ä»ÑÀª¤Þ¤Ç¤â±Ç¤·½Ð¤¹¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
¤³¤ì¤À¤±åºÎï¤Ç¤âÂàµîÈñÍÑ¤Ï¤«¤«¤ë¡©Æó½ÅÀÁµá¤Î¼ÂÂÖ
¥ê¥×¥é¥¤¤Ç¤âÆÃ¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÂàµîÈñÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¿Ìä¤À¡£·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤ÏÂàµîÈñÍÑ¤Ï°ìÀÚÈ¯À¸¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸Î°Õ¤ä²á¼º¤ÇÀßÈ÷¤ò²õ¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¼ÂÈñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ì¤¬°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£·ÐÇ¯Îô²½¤Ë¤è¤ëÊÉ»æ¤Î±ø¤ì¤Ê¤É¤Ç¡¢ÀÁµá¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆþµï»þ¤Ë¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Âå¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Âàµî»þ¤Ë¤âÀÁµá¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÉáÄÌ¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»ä¤É¤â¤Ç¤Ï¡¢¥À¥Ö¥ë¤ÇÀÁµá¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£ÉÔ°Â¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢·ÀÌó»þ¤ËÆÃÌó¤ÎÆâÍÆ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£
ÂàµîÁ°¡¢¤³¤³¤À¤±¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È
ºÇ¸å¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤éÂàµî¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤º¤ÏÁÝ½ü¡£ÆÃ¤Ë¿å²ó¤ê¤Ï¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤ÇåºÎï¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°õ¾Ý¤¬Á´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢½ý¤äÇËÂ»¤¬¤¢¤ì¤ÐÀµÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Æþµï»þ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×
Æþµï»þ¤ÈÂàµî»þ¤Ç¡¢ÂÐ±þ¤¹¤ë´ÉÍý²ñ¼Ò¤¬°Û¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¡£¡È¸À¤Ã¤¿¡¦¸À¤ï¤Ê¤¤¡É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤â¡¢µÏ¿¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥°¥Ã¤È¤¤¿¡×Êì¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤â
Ä®ÉÔÆ°»º¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
Â©»Ò¤µ¤ó¤¬°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò½ª¤¨¤¿ºÝ¤ÎÂàµîÎ©²ñ¤¤¤Ç¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë4Ç¯½»¤ó¤Ç¤¿¤Î¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¥Ô¥«¥Ô¥«¤Ë¤·¤ÆÊÖ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤Ï°ìÀÚ¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢ÁÝ½ü¤·¤Ê¤µ¤¤¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£´ÉÍý²ñ¼Ò¤ÎÊý¤Ë¤âË«¤á¤é¤ì¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥°¥Ã¤È¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
Éô²°¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î¡ÈÈ¢¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ë½»¤ó¤À»þ´Ö¤ä¡¢¿Í¤Îºß¤êÊý¤Þ¤Ç¤â±Ç¤·½Ð¤¹¡£¼¡¤Ë¸°¤òÊÖ¤¹¤È¤¡¢¾¯¤·¤À¤±ÃúÇ«¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡¢Ã¯¤«¤Î°ìÆü¤ò¡¢¤½¤·¤Æ¼¡¤Î½»¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤ò¡¢¤½¤Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦ÅÏÊÕ À²»Ò¡Ë