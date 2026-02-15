グランクラス並みの衝撃

夜行バスで、2＋2列がずらりと並ぶ4列シートといえば「安いけど、とても窮屈」といった印象がありますが、近年はこのイメージを打ち破るべく、工夫を凝らした様々な4列シートバスが登場しています。

【4列シートの頂点!?】高速バス「グランシア」の座席を見る（写真）

頭に覆いを設けて隣席との仕切りにしたWILLER「プライム」は、プライベート感が大きく改善されたと話題になりました。そして「スペースの狭さ」に対して真っ向から取り組んだバスもあります。VIPライナーの「グランシア」です。

通常の4列シートバスは11〜12列、つまり44〜48人が定員です。しかし「グランシア」は8列、定員32人（うち2人は乗務員休憩用）に抑えています。

これは、1＋1＋1列の3列シートバスと同じ定員です。横幅を捨てて、前後の座席間隔を大幅に拡大したということになります。それもそのはず、通常の夜行バスが座席間隔91cm程度に対して「グランシア」は118cm。前後の間隔だけ見ると、新幹線グリーン車標準の116cmよりゆったりしています。

さらに最前列の1A・1B席だと、座席間隔は135cm！ これは新幹線グランクラスの130cmよりも上であり「破格のゆとり」といえます。

とはいえ4列シート。隣席に誰か来る可能性も高いわけです。3列シートと比較して、この4列シート「グランシア」は快適なのでしょうか。実際に乗車しました。

次元が違う快適性

「グランシア」は現在、千葉〜大阪なんば間で運行されています。筆者（安藤昌季：乗りものライター）はこの11時間のバス旅を体験するため、JR千葉駅北口にやって来ました。

早速、「グランシア」の最前列に乗車します。筆者は4列シートの場合、腕を通路に逃がせる通路側の方が快適と考えるため1B席を予約しました。ちなみに最前列は座席間隔が広い代わりに若干料金が高いからか、窓側の1A席には誰も来ませんでした。

設備はUSBポートとドリンクホルダー、最前列はレッグレストに加え、オットマンがあります。電動リクライニングを倒すと、それまでの4列シートとは次元が違う快適性。隣に人が来ると印象は異なるでしょうけど、座席自体は3列シートよりもずっと快適であり、リクライニングも大きく倒れます。バックシェルがあるため、後ろの人に気を遣う必要がないことも、よくできています。

4列ゆえに横幅はやや狭いものの、寝心地は夜行バス最高グレードの1＋1列バスと大差なく、快適性は間違いなく4列シートの頂点と感じました。隣席との間には仕切りのカーテンがあるため、プライバシーも無防備ということはありません。

また、東京駅、京都駅、梅田、なんばには「VIPラウンジ」があり、パウダールームやフィッティングルーム（更衣室）、無料ドリンク、無料Wi-Fiも用意されているため「女性客のリピーター率が高い」（VIPライナー）とのことでした。

バスは千葉駅前を20時20分に出発しました。すぐに前カーテンが閉じられ、前面展望はできません。途中の東京ディズニーランドでは女性6人・男性2人が乗車し、21時10分に発車しました。

心理的ハードルを下げる「うれしい案内」

21時25分、辰巳JCT内にある辰巳PA（東京都江東区）で20分間のトイレ休憩。首都高速のど真ん中で休憩したことがなかったため、斬新な体験でした。自動販売機で飲料を購入し、ドリンクホルダーにセットします。

22時、東京駅近くの「東京VIPラウンジ」に到着し、女性2人が乗車します。15分停車して定刻22時15分に出発。23時8分、横浜駅東口バスターミナルに到着し、女性1人と、千葉駅で乗り遅れた男性1人が乗車しました。車内の女性客が乗務員に「トランクから荷物を出したい」と要望し、快く応じていたのが印象的でした。

横浜を出ると車内にDVD映像が流れ、「リクライニングをどうぞ」の案内の後に消灯しました。リクライニングをする際の心理的ハードルを放送で軽減してくれるのは、良い方向性と感じます。これで停車はもうないので、毛布をかぶります。保温力があるしっかりとした寝具で感心しました。

筆者は以前に「グランシア」のほかの席も体験しており、「最高の4列シート」と評価しましたが、最前列の快適さは異次元です。シートベルトも締め付け感がありません。安全性を考え、高速道路でのバスの最高速度は90km/hに抑えているとのことで、騒音や振動も小さめでした。

途中休憩は、海老名SA・浜松SA・草津PAの3か所。停車時間は長めで、トイレなどに行きやすいです。5時45分に車内の電気がつき、5時55分、バスは「京都VIPラウンジ」に停車し、6人が下車します。出発後、再度消灯するのがきめ細かいです。

6時51分、大阪梅田に到着し6人が下車。そして7時12分、なんばに到着。近鉄や地下鉄の駅にも近い便利な場所です。隣に人が来なかったこともあり、11時間乗車してもほとんど疲れを感じませんでした。

好みは分かれるでしょうが、筆者としては隣に人が来ても3列シートより快適と感じますし、カップルや友達同士なら、申し分のない座席と思いました。